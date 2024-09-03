ЗСУ відбили 56 штурмів на Покровському напрямку: що відбувається на фронті

Найгарячішим після Покровського був Курахівський напрямок, де українські бійці зупинили 39 ворожих атак.

На фронті в Україні за добу сталося 197 бойових зіткнень. Найгарячішою ситуація була на Покровському напрямку, ворог також був активним на Курахівському, Времівському та Куп'янському напрямках.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Ситуація на фронті

На Харківському напрямку за добу відбулося п’ять боїв поблизу Вовчанська.

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На Куп’янському напрямку зафіксовані 23 бої. Українські війська відбивали штурмові дії ворога неподалік від Синьківки, Петропавлівки, Глушківки, Колісниківки, Стельмахівки та Берестового.

На Лиманському напрямку окупанти влаштували 18 атак біля Греківки, Дружелюбівки, Макіївки, Невського, Чернещини та Новосадового.

На Сіверському напрямку Сили оборони України зупинили сім ворожих спроб прорвати оборону у районах Верхньокам’янського, Виїмки, Івано-Дар'ївки та Спірного.

На Краматорському напрямку відбулося вісім бойових зіткнень. Українські захисники відбивали штурмові дії росіяни неподалік від Кліщіївки, Калинівки, Часового Яру, Ступочок та Білої Гори.

На Торецькому напрямку точилося 18 боїв, зокрема, біля Торецька, Щербинівки, Романівки та Неліпівки.

На Покровському напрямку ЗСУ відбивали 56 ворожих штурмових дій у районах населених пунктів Воздвиженка, Зелене Поле, Миролюбівка, Новогродівка, Крутий Яр, Гродівка, Михайлівка та Селидове. Найбільша концентрація атак була біля Новогродівки та Михайлівки.

На Курахівському напрямку українські бійці зупинили 39 атак противника поблизу Українська, Георгіївки, Костянтинівки, Галицинівки та Красногорівки.

На Времівському напрямку російська армія здійснили 21 наступальну дію біля Водяного, Вугледара, Костянтинівки та Пречистівки.

На Придніпровському напрямку Сили оборони України відбили дві ворожі атаки.

На Оріхівському та Гуляйпільському напрямках ситуація залишається без особливих змін.

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На Волинському та Поліському напрямках ознак формування російських наступальних угруповань не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями росіяни зберігають військову присутність, влаштовують мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів з території РФ.

Атаки по Україні та позиціях ЗСУ

За уточненою інформацією, протягом 2 вересня російські окупанти завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах три удари, застосувавши 33 ракети, та 68 авіаударів, скинувши 77 КАБів. Ворог також здійснив понад 3900 обстрілів, з них 139 – із реактивних систем залпового вогню.

Загарбники завдавали авіаударів у районах населених пунктів Глухів, Білопілля, Заруцьке Сумської області; Григорівка, Дружба, Дачне, Торецьк, Олександропіль, Мирноград, Селидове, Костянтинівка, Богатир Донецької області; Новодарівка, Мала Токмачка, Оріхів, Новоандріївка Запорізької області; Козацьке Херсонської області.

Водночас авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України завдали 12 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ ворога. Крім цього, українські бійці уразили російську артилерійську систему та дві понтонні переправи.

До слова, за даними аналітиків Deep Sate, ворог просунувся у Нью-Йорку та Пречистівці.

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