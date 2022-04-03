ЗСУ відбили 6 атак окупантів та знищили купу російської техніки - Генштаб

Російські окупанти продовжують нести втрати.

На території Донецької та Луганської областей Збройні сили України за минулу добу, 2 квітня, відбили шість атак російської армії.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Було знищено чотири танки, шість одиниць броньованої та сім одиниць автомобільної техніки противника.

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Крім того, Повітряні сили ЗСУ знищили вісім повітряних цілей окупантів: два літаки, один вертоліт, один БПЛА та чотири крилаті ракети.

Українська авіація продовжувала завдавати удари по місцях скупчення військ противника, колонах військової техніки та логістичних центрах.

Нагадаємо, російські військові масово відмовляються воювати в Україні. Морально-психологічний стан особового складу росіян та рівень мотивації залишається на вкрай низькому рівні.

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