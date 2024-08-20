ЗСУ відбили 63 ворожі атаки на Покровському напрямку: Генштаб повідомив новини з фронту

Окрім того, ворог на Торецькому напрямку здійснив 24 спроби просунутися вперед.

На фронті в Україні протягом доби зафіксовано 158 бойових зіткнень. Понад третина з боїв припала на Покровський напрямок.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку російські війська продовжували наступальні та штурмові дії. Загалом відбулося п’ять ініційованих ворогом бойових зіткнень. Бої точилися в районах населених пунктів Липці та Вовчанськ.

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На Куп’янському напрямку за добу сталося 14 бойових зіткнень. Українські війська відбивали ворожі атаки в районах Глушківки, Стельмахівки, Кругляківки, Синьківки, Андріївки та у бік Лозової.

На Лиманському напрямку Сили оборони України зупинили 11 російських атак у районах Греківки, Новосадового, Макіївки, Невського, Новосергіївки, Новоєгорівки та Торського.

На Сіверському напрямку українські захисники відбили 10 атак неподалік від Івано-Дар’ївки, Спірного і Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку українські бійці звели нанівець сім спроб загарбників прорвати оборону в районах Іванівського та Андріївки Донецької області.

На Торецькому напрямку окупанти здійснили 24 спроби просунутися вперед. Ворог діяв у районах населених пунктів Північне, Нью-Йорк, Неліпівка, Залізне та найактивніше біля Торецька. Там росіяни також завдали п’ять ударів дев’ятьма керованими авіабомбами.

На Покровському напрямку Сили оборони України відбили 63 ворожі атаки. Найбільше – в районах Новогродівки, Михайлівки та Воздвиженки.

На Курахівському напрямку українські війська продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Невельське та Костянтинівка, де російські сили 11 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі.

На Времівському напрямку армія РФ здійснила п’ять спроб захопити позиції українських військ неподалік від Водяного та Вугледара Донецької області. Ворог також атакував з боку Володимирівки і Солодкого.

На Оріхівському і Гуляйпільському напрямках російські загарбники наступальних дій не проводили.

На Херсонщині, на Придніпровському напрямку, українські захисники відбили один штурм ворогом своїх позицій.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською областю російські окупанти зберігають військову присутність, проводять розвідувальну діяльність.

Удари по Україні та ЗСУ

Протягом минулої доби загарбники завдали по позиціях українських військ та населених пунктах один ракетний удар із застосуванням однієї ракети, а також 78 авіаударів, зокрема скинувши 103 КАБи. Ворог також здійснив 4624 обстріли, з них 141 – із реактивних систем залпового вогню, та задіяв для уражень 1448 дронів-камікадзе.

Окупанти завдавали авіаударів, зокрема у районах населених пунктів Порозок, Хотінь, Обухівка, Липці, Куп’янськ-Вузловий, Копанки, Сергіївка, Курдюмівка, Торецьк, Щербинівка, Неліпівка, Дачне, Олександропіль, Макарівка, Шахтарське, Темирівка, Гуляйполе, П’ятихатки, Новоданилівка та Ольгівка.

Водночас українські авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України завдали дев’ять ударів по районах зосередження особового складу, зброї та військової техніки ворога, один удар – по пункту управління, один – по засобу ППО, два – по артилерійських системах та чотири – по інших важливих цілях російських окупантів.

Українські війська продовжують активними діями виснажувати бойовий потенціал ворога, зокрема й під час операції в Курській області.

Нагадаємо, за повідомленням аналітиків Deep State, російські війська захопили Межове, Скучне та Журавку, просунувся біля Гродівки та у Завітному. Тривають важкі бої за Нью-Йорк.

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