ЗСУ відбили атаки оккупантів біля 10 населених пунктів: де саме і які напрямки найгарячіші

Окупанти зосередили наступальні дії на двох напрямках.

В Україні розпочалася трьохсота доба російського широкомасштабного вторгнення Російської Федерації. Окупанти й надалі зосереджують зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генерального Штабу Збройних Сил України 20 грудня.

Зазначається, що ворог намагається відновити втрачене положення на Лиманському та веде оборону на інших напрямках.

За минулу добу, 19 грудня, підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Червонопопівка і Серебрянське Луганської області та Верхньокам’янське, Підгородне, Бахмут, Опитне, Курдюмівка, Красногорівка та Мар’їнка Донецької області.

Протягом доби противник завдав 4 ракетних та 60 авіаційних ударів, а також здійснив понад 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. В результаті цих ударів постраждала цивільні інфраструктура та населення.

Загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України.

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський розповів, що ЗСУ для прискорення закінчення війни потрібне постачання нової зброї. За його словами, потрібно більше гармат, снарядів, сучасних танків, які поки ще не постачаються Україні, більш далекобійні системи залпового вогню, сучасна й справді ефективна ППО тощо.

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