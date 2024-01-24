ЗСУ відбили атаки біля Кліщіївки і Роботиного, РФ намагається захопити Авдіївку - Генштаб

На Авдіївському напрямку ЗСУ стримують російську армію, яка надалі має намір оточити Авдіївку на Донеччині. Сили оборони відбили низку ворожих атак. Зокрема, біля Кліщіївки Донецької області та Роботиного Запорізької області. Протягом минулої доби на фронті відбулося 56 бойових зіткнень.

Детальніше про ситуацію на фронті – у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 23 січня.

Загалом ворог завдав 48 ракетних та 112 авіаційних ударів, здійснив 73 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Зазначається, що внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені, серед яких є діти. Руйнувань та пошкоджень зазнали понад 200 різних об’єктів цивільної інфраструктури в Києві та Київській області, Харкові та Павлограді Дніпропетровської області.

Авіаційних ударів зазнали: Козача Лопань, Липці, Гатище Харківської області; Макіївка, Білогорівка, Серебрянське лісництво Луганської області; Терни, Серебрянка, Сіверськ, Богданівка, Авдіївка, Новомихайлівка, Костянтинівка, Урожайне Донецької області; Роботине Запорізької області; Качкарівка, Милове, Берислав Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на фронті

В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито атаку ворога біля Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 4 атаки окупантів в районах Ямполівки, Торського Донецької області та ще 2 атаки поблизу Білогорівки, Серебрянського лісництва Луганської області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 3 атаки противника неподалік Богданівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 5 атак ворога в районах Новобахмутівки, Степове, Авдіївки та ще 11 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога поблизу Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 16 атак.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку нашими захисниками відбито 4 атаки противника південніше Червоного, західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 7 безуспішних штурмів позицій наших військ. Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 2 зенітно-ракетних комплексах та 1 пункту управління противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 15 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, 5 балістичних ракет "Іскандер-М", 2 керовані авіаційні ракети Х-59.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 1 району зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 2 засобах ППО, 9 артилерійських засобах та 1 станції радіоелектронної боротьби противника.

Як повідомлялося, пізно ввечері 23 січня Росія атакувала Україну дронами. Сили ППО знищили один російський дрон із шести запущених.

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