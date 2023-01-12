ЗСУ відбили атаки біля Кремінної і Бахмута, росіяни окопуються на Херсонщині - зведення Генштабу

За минулу добу ЗСУ відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Кремінна на Луганщині та Роздолівка, Сіль, Красна Гора, Парасковіївка, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Майорськ, Первомайське і Красногорівка Донецької області.

Детальніше про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 12 січня.

Протягом минулої доби окупанти завдали 4 ракетних (по цивільних об’єктах міст Лиман та Часів Яр Донецької області) та 23 авіаційних удари. Окрім того, здійснили 69 обстрілів з реактивних систем залпового вогню в інших локаціях. Існує небезпека авіаційних та ракетних ударів на всій території України.

Ситуація на напрямках:

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Нововасилівка та Вовківка Сумської області, а також Гур’їв Козачок, Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Вільча і Новомлинськ Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог обстрілював райони Дворічної, Западного, Куп’янська, Кислівки, Табаївки, Крохмального, Берестового, Вишневого, Іванівки і Першотравневого Харківської області та Стельмахівки - Луганської.

На Лиманському напрямку під вогневе ураження потрапили Терни на Харківщині, а також Макіївка, Площанка, Невське, Червонопопівка, Кремінна, Кузьмине і Діброва Луганської області.

На Бахмутському напрямку противник здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Спірне, Виїмка, Берестове, Білогорівка, Роздолівка, Соледар, Красна Гора, Підгородне, Бахмут, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Біла Гора, Курдюмівка, Диліївка і Дружба Донецької області.

На Авдіївському напрямку обстріляні Красногорівка, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку вогневого впливу зазнали Вугледар і Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому напрямку від ворожого вогню постраждали райони населених пунктів Вільне Поле на Донеччині; Малинівка, Зелений Гай, Гуляйполе, Залізничне, Червоне, Чарівне, Білогір’я, Кам’янське і Плавні Запорізької області та Марганець на Дніпропетровщині.

На Херсонському напрямку обстрілів з реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії зазнали Дудчани, Степанівка, Антонівка та Херсон.

Поблизу населеного пункту Раденськ Херсонської області, російські загарбники побудували мережу окопів та бліндажів з використанням морських контейнерів, які перед цим облаштовувались під польовий шпиталь.

Відомо, що у тимчасово окупованому Криму оголошено набір найманців до новостворених так званих приватних військових компаній «щит» та «русич». Туди запрошують колишніх військовослужбовців та інших співробітників силових структур, в пріоритеті - офіцери. Щоб хоч якось зацікавити, потенційним кандидатам обіцяють високе грошове утримання, а також те, що їх нібито не будуть залучати до бойових дій на території України.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала двадцять ударів по районах зосередження ворога, а також три удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Протягом минулої доби наші воїни збили гелікоптер Ка-52, а також два розвідувальних БпЛА типу «Орлан-10».

Наші ракетники і артилеристи уразили ворожий пункт управління, сім районів зосередження живої сили та три склади боєприпасів загарбників.

Нагадаємо, в Росії змінили головних керівників війни. Зокрема, міністр оборони Росії Сергій Шойгу призначив командувачем Об'єднаного угруповання військ в Україні начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова. Сергій Суровікін, який обіймав цю посаду до Герасимова, призначений його заступником. Суровікін протримався на посаді лише три місяці.

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