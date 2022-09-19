ЗСУ відбили атаки окупантів, обстріляли опорні пункти росіян і знищили їхню техніку - Генштаб

Українські захисники відбили три атаки російських окупантів на лінії фронту.

У Запорізькій області ЗСУ знищили 10 артилерійських систем, 5 одиниць військової техніки та особовий склад противника.

Про це 19 вересня йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

За поточну добу підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Миколаївка Друга, Курдюмівка та Зайцеве.

"Протягом доби авіація Сил оборони уразила 11 районів зосередження живої сили і військової техніки противника, одну позицію зенітного ракетного комплексу та один склад боєприпасів. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках знищили літак Су-25, керовану авіаційну ракету та три БпЛА противника", - йдеться у повідомленні.

Ракетні війська і артилерія завдали вогневого ураження по 5 опорних пунктах і районах зосередження особового складу та військової техніки, а також 3 складах боєприпасів окупантів. Загальні втрати ворога уточнюються.

"Підтверджено факти ураження живої сили та об’єктів противника за 18 вересня поточного року в Запорізькій області. На зазначеному напрямку було знищено 10 артилерійських систем, 5 одиниць військової техніки та особовий склад противника. За наявною інформацією, втрати пораненими склали понад сто військовослужбовців", - наголосили в Генштабі.

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