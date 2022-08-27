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ЗСУ відбили атаки росіян від шістьох населених пунктів на межі Луганщини і Донеччини - Гайдай

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ЗСУ відбили атаки росіян від шістьох населених пунктів на межі Луганщини і Донеччини - Гайдай

Фото: Associated Press

Росія посилила вогневий вплив у Луганській області: повністю окупувати її досі не вдалося.

За останню ніч армія агресорки Росії завдала 23 артилерійські обстріли. Зокрема, окупанти застосовували реактивні системи залпового вогню, здійснили три танкові наступи, а аткож чотири ракетні удари.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Втім, обмежені тактичні досягнення, коли в окупантів трапляються, вони не в змозі перетворити в оперативні успіхи - місяцями завмирають на зайнятих позиціях, а подекуди відходять на попередні", - наголосив очільник регіону.

За його словами, українські захисники відбили атаки росіян від шістьох населених пунктів, розташованих на межі Луганщини і Донеччини. Крім того, в районах ще шістьох міст і сіл працювала авіація окупанта.

Нагадаємо, розпочалася 185 доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Окупанти намагалися наступати на кількох напрямках: на Харквському, Краматорському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському.  Втім, противник бажаного успіху не досягнув. Детальніше про ситуацію на фронті - у зведенні Генштабу. 

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