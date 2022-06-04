ЗСУ відбили атаки росіян, які намагалися наступати на Барвінкове і Святогірськ

У Харківській області тривають бої з окупантами країни-агресорки Росії.
Протягом минулої доби ворог намагався вести наступ на Барвінкове та Святогірськ. На Ізюмщині - в напрямку Вірнопілля та Богородичного. Всі атаки росіян відбили українські захисники.
Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Протягом доби росіяни обстрілювали Барвінкове в Ізюмському районі та Циркуни в Харківському. Крмі того, по Харківському району завдано ракетного удару. Пошкоджені будинки. Постраждалих внаслідок повітряної атаки немає.
Напередодні під час обстрілу армією Російської Федероації Балаклії поранення отримала 11-річна дитина. Загалом протягом доби у Балаклії є вісім поранених. Двоє мирних мешканців травмовано у Харкові внаслідок обстрілу околиць міста.
Синєгубов такж повідомив: за даними Нацполіції, на Харківщині від початку війни загинули 38 дітей.
Як повідомлялося, ЗСУ знищили майже всю 35-ту загальновійськову армію Російської Федерації в Ізюмі Харківської області.
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