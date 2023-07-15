ЗСУ відбили атаки ворога одразу на двох напрямках: окупанти несуть великі втрати

Упродовж доби ворог атакував позиції захисників, 14 з яких зафіксовано у районі Мар'їнки.

Армія РФ намагалася вести наступ у районах Авдіївки та Мар'їнки. Усі атаки ворога вдалося відбити.

Про це розповів речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.

За його словами, саме на цих напрямках наразі тривають важкі бої.

"Ми закріплюємося на досягнутих рубежах, проводимо зачистку, розмінування і дорозвідку і завдаємо вогневого ураження по противнику", - зазначив Шершень.

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Упродовж доби ворог атакував позиції захисників, 14 з яких зафіксовано у районі Мар'їнки. Водночас на Авдіївському напрямку росіяни вели наступальні дії в районі Первомайського.

"Артилерія сил Таврійського напрямку протягом доби виконала майже 1 300 вогневих завдань. У результаті ефективного комплексного ураження у військах агресора спостерігається постійне погіршення морально-психологічного стану особового складу. Військовослужбовці росармії відмовляються від виконання бойових завдань", - розповів він.

Крім того, за минулу добу вдалося ліквідувати 55 окупантів.

"Знищено 6 одиниць військового озброєння, зокрема комплекс далекого візуального спостереження Муром-М (оптичне обладнання цього комплексу дозволяє побачити людину на відстані 10 км, а тепловізор у темряві виявляє техніку на відстані до 8 км, людей - до 4 км). Знищено три склади боєприпасів ворога", - йдеться у повідомленні.

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