ЗСУ відбили атаку РФ на Куп’янському напрямку і наступають на сході та півдні – Генштаб

Збройні сили України продовжують ведення боїв на сході та півдні України, наступальні операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, а також закріплюються на досягнутих рубежах.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні за 7 жовтня.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку ЗСУ відбили атаки ворога в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області.

На Лиманському напрямку сили оборони відбили 5 атак ворога східніше Макіївки Луганської області. Противник безуспішно намагався відновити втрачене положення південніше Андріївки Донецької області. Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках ворог здійснив понад 10 невдалих атак в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. На Шахтарському напрямку українські воїни відбили атаки ворога біля Вугледара, Золотої Ниви, Старомайорського Донецької області та північніше Приютного Запорізької області.

На Запорізькому напрямку наші захисники стримують ворога в районі північно-східніше Новопрокопівки Запорізької області.

На Мелітопольському напрямку мають частковий успіх північніше Копані та північніше Новопрокопівки. В ході ведення наступальних (штурмових) дій на Бахмутському напрямку мали частковий успіх східніше Андріївки Донецької області. Наші воїни завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, продовжують закріплятися на зайнятих рубежах та виснажують ворога.

На Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади та успішно уражають тили противника.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та три – по зенітно-ракетним комплексам противника.

Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, засіб протиповітряної оборони, 6 артилерійських засобів, район зосередження особового складу та станцію РЕБ противника.

Нагадаємо, у ЗСУ розповіли, як погода вплине на хід бойових дій.

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