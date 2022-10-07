ЗСУ відбили численні атаки РФ та збили понад два десятки безпілотників: зведення Генштабу 7 жовтня

Окупанти минулої доби знову тероризували мирне населення України та намагалися наступати на Сході.

За минулу добу, 6 жовтня, Збройні сили України відбили атаки російської армії в районі дев'яти населених пунктів, збили понад 20 безпілотників ворога, уразили райони зосередження живої сили та техніки окупантів. Ворог продовжував завдавати ракетних ударів по українських містах, не припиняв наступальні дії на Донеччині та привіз туди підкріплення з відмобілізованих кримінальних злочинців.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні.

Так, російська армія намагається утримати тимчасово захоплені території, пробує зірвати активні дії Сил оборони на окремих напрямках фронту, а також не припиняє наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. РФ також перегруповує війська на Південнобузькому напрямку.

Окупанти обстрілюють позиції українських військ вздовж лінії зіткнення, здійснюють інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та ведуть повітряну розвідку. Завдають ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирних жителів.

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Наразі залишається загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України. Протягом минулої доби, 6 жовтня, російська армія завдала 8 ракетних та 15 авіаційних ударів, здійснила понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Три російські крилаті ракети Х-22 не долетіли до цілей.

Об’єкти та цивільне населення більш ніж 25 населених пунктів постраждали від ворожого вогню. Серед інших - Новомихайлівка, Залізничне, Спірне, Давидів Брід, Благодатівка і Мирне. Удари по Харкову, Запоріжжю, Миколаєву та Нікополю РФ завдала виключно з метою знищення цивільних помешкань та критичної інфраструктури міст.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках російська армія здійснювала обстріли:

на Сіверському напрямку – зі ствольної артилерії, в районах населених пунктів Бояро-Лежачі, Мезенівка та Рижівка Сумської області;

– зі ствольної артилерії, в районах населених пунктів Бояро-Лежачі, Мезенівка та Рижівка Сумської області; на Слобожанському напрямку – з танків, мінометів та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Дворічне, Зарубівка, Вовчанськ, Гатище;

– з танків, мінометів та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Дворічне, Зарубівка, Вовчанськ, Гатище; на Краматорському напрямку – з артилерії різних типів, в районах населених пунктів Спірне, Білогорівка, Верхньокам’янське, Серебрянка та Роздолівка;

– з артилерії різних типів, в районах населених пунктів Спірне, Білогорівка, Верхньокам’янське, Серебрянка та Роздолівка; на Бахмутському напрямку окупанти завдали вогневого впливу в районах населених пунктів Соледар, Бахмут, Часів Яр, Курдюмівка, Опитне, Зайцеве та Нью-Йорк;

окупанти завдали вогневого впливу в районах населених пунктів Соледар, Бахмут, Часів Яр, Курдюмівка, Опитне, Зайцеве та Нью-Йорк; на Авдіївському напрямку , з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, обстріляли райони Мар’їнки, Шахтарського, Водяного та Новомихайлівки.

, з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, обстріляли райони Мар’їнки, Шахтарського, Водяного та Новомихайлівки. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках від російських обстрілів постраждала інфраструктура в районах населених пунктів Новоукраїнка, Новоданилівка, Червоне, Новосілка, Полтавка та Малі Щербаки.

від російських обстрілів постраждала інфраструктура в районах населених пунктів Новоукраїнка, Новоданилівка, Червоне, Новосілка, Полтавка та Малі Щербаки. На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад двадцяти п’яти населених пунктів по всій лінії зіткнення.

Підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили атаки РФ в районах населених пунктів Виїмка, Красне, Бахмут, Майорськ, Веселе, Побєда, Невельське, Кам’янка та Тернові Поди.

Стало відомо, що на посилення російської армії, яка воює на тимчасово окупованій території Донецької області, прибуло підкріплення з п’ятиста відмобілізованих кримінальних злочинців. Командирами новоприбулих підрозділів призначили офіцерів з числа колишніх російських правоохоронців. Командування російських військ розпорядилося про вилучення мобільних телефонів у всіх мобілізованих, що прибувають.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 23 удари. Було уражено опорний пункт, 15 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 7 зенітних ракетних комплексів РФ. Крім того, українські підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках збили понад 20 БпЛА ворога. Серед них - 5 Орлан-10, 15 Shahed-136 та 1 Mohajer-6.

Ракетні війська і артилерія за минулу добу уразили 5 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 5 позицій ППО, 2 засоби артилерії, склад боєприпасів та переправу.

Нагадаємо, вчора ввечері ЗСУ знищили два безпілотники російських окупантів. Відео влучних пострілів по дронах, тип яких наразі встановлюють, показало Командування Повітряних сил. А військовий експерт, який спеціалізується на аеророзвідці, розповів, чи можуть ворожі дрони долетіти до Києва та атакувати столицю.

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