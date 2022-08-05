ЗСУ відбили чотири атаки та відігнали ворога на попередні позиції: яка ситуація у Луганській області

Ворог обстрілює населені пункти і укріплення наших військових, намагаючись наблизитися до Бахмуту.

Про це повідомляє очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"По декілька разів на добу в цих районах працює ворожа авіація. Вчора нею здійснено чотири авіаудари. Ще тричі росіяни проводили артилерійські атаки, застосовували реактивну артилерію, двічі штурмові дії підтримувалися танковими наступами. Ще шість разів здійснювалися обстріли мінометами", - написав він.

Гайдай зазначив, що окупанти намагаються створити сприятливі умови для наступу на міста Донеччини, проводили наступальні та штурмові дії для покращення тактичного положення, проте безуспішні. Чотири атаки ворога завершилися їхнім відступом на попередні позиції, наголосив очільник Луганської ОВА.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 163-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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