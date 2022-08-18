ЗСУ відбили десять атак росіян у Луганській області, ворог відступив з втратами - ОВА

Працівники військкоматів на окупованих територіях для поповнення армії РФ вже вдаються до крайніх мір.

Про це 18 серпня повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Так, у тому ж Луганську чоловіки вже давно без зайвої потреби на вулицю не виходять. Багато хто взагалі залишив місто і ховається у селі. Нещодавно окупанти почали обмінювати на їжу інформацію про чоловіків у літніх жінок біля під'їзду. Тепер влаштували суцільний безлад – чекають навіть поблизу дитсадків. От днями затримали молодого батька для подальшої мобілізації. На те, що дитину нікому буде увечері забирати, їм байдуже", - написав він.

Гайдай також зазначив, що протягом 17 серпня 11 разів росіяни спробували атакувати позиції українських військових із різних напрямків на межі Луганщини та Донеччини. Під час кожної із цих спроб українські військові завдали противнику втрат і змусили відступити. Вже проти ночі 18 серпня намагалася покращити тактичне положення ворожа диверсійно-розвідувальна група, однак успіху вона не досягла.

Окупанти вдавалися до артилерійської підтримки, чотири рази застосувавши гармати і реактивні системи залпового вогню. Зафіксовані також танкові обстріли. Ще чотири рази росіяни використовували авіаційний вплив, додав очільник Луганської ОВА.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 176-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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