ЗСУ відбили два масованих наступи росіян на Луганщині, вони атакують з різних боків - Гайдай

ЗСУ відбили два масованих наступи росіян на Луганщині, вони атакують з різних боків - Гайдай

Російські загарбники залучили вкрай багато військових і техніки.

Протягом доби 1 липня Збройні сили України відбили два масованих наступи окупантів на Луганщині – в напрямку Верхньокам’янки та желатинового заводу, де ворог намагався провести розвідку боєм. В обох випадках окупанти відійшли.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Він зазначив, що росіяни атакують з різних боків – військових і техніки вони залучили вкрай багато. ЗСУ стримують наступ ворога.

Упродовж минулої доби окупанти відкривали вогонь зі всіх наявних видів озброєння по Привіллю, Лисичанську, Вовчоярівці, Золотарівці, Лоскутівці, Верхньокам’янці, Білогорівці.

"Приватні будинки в селах вигорають один за одним. Із такою високою щільністю обстрілів встигаємо лише прихистити постраждалих. Палає одночасно в декількох місцях. Ледве встигаємо ліквідувати масштабні загоряння в Лисичанську. Як от у багатоквартирному будинку, де полум’я розповсюдилося по декількох квартирах. Або у торговельному центрі – якщо вчасно не загасили би пожежу на площі 1800 кв. метрів, важко уявити наслідки", - підкреслив Гайдай.

Також, він повідомив, що вчора до лікарні у Чернівцях доставили пораненого чоловіка з Лисичанська.

Нагадаємо, за даними Генштабу, окупанти на Лисичанському напрямку відійшли, а на Харківському – блокують ЗСУ, щоб повернути втрачені позиції.

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