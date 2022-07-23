ЗСУ відбили два наступи росіян на Луганщині та знищили ворожий склад з боєприпасами

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що з боку Лисичанська росіяни почергово, а інколи й одночасно, атакують різні ділянки адмінмежі між Луганщиною та Донеччиною. Минулої доби таких напрямків атаки в регіоні було щонайменше два.

Про це керівник регіону повідомив у своєму Telegram.

За його словами, напередодні, 22 липня, штурмові дії у напрямку Верхньокам’янського та Сіверська ЗСУ успішно відбили. Окупанти дердави-терористки застосовували авіацію, здійснили дві артилерійські атаки, а також провели чотири спроби обстрілі мінометами.

"Лисичанськ та прилеглі окуповані села пролягають на десятки кілометрів вздовж лінії, яку росіяни мріють досягти протягом останніх місяців. Відповідні рапорти керівництву вони надавали багато разів, але ЗСУ мали інші плани та до сьогодні не дали ворогу реалізувати ці наміри. Так, лінія фронту на Лисичанському напрямку дуже велика, тому небезпека щоразу надходить із різних місць. Втім, наші захисники готові до спротиву", - наголосив Сергій Гайдай.

Крім того, він повідомив про те, що українські військові знищили ще один ворожий склад з боєприпасами на Слов’яносербщині.

Нагадаємо, російській армії поки не вдалося вийти до адмінкордонів Луганщини, але майже вся територія області окупована. Якби Україна отримала західну зброю на тиждень-два раніше, то теоретично можна було б уникнути окупації Луганщини. ЗСУ навіть могли б відбити навіть Сєвєродонецьк, вважає голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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