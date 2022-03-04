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ЗСУ відбили Гостомель, знищено понад пів сотні російських окупантів

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ЗСУ відбили Гостомель, знищено понад пів сотні російських окупантів

ГУР Міноборони

Бої за контроль над містом велися від початку воєнної агресії, протягом дев'яти днів.

Місто Гостомель, що під Києвом, перебуває під контролем українських військ. В боях знищено щонайменше 50 окупантів зі складу 31-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади (м. Ульянівськ).

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Українські військові захопили численні трофеї: зброю, військову техніку, штабні та особисті документи. Захоплену у ворога придатну до використання зброю передано місцевим групам спротиву.

Зазначають у ГУР, що у знищених окупантів не було при собі військових жетонів та жодних документів, що посвідчують особу, окрім сертифікатів про вакцинацію і незаповнених медичних книжок.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - 9166 осіб, 
  • танків ‒ 251 од., 
  • Бойових броньованих машин ‒ 939 од., 
  • артилерійських систем –105 од., 
  • РСЗВ - 50 од., 
  • засоби ППО - 18 од.,
  • літаків – 33 од. (уточнюється), 
  • гелікоптерів – 37 од., 
  • автомобільної техніки - 404 од.,
  • легкі швидкісні катери - 2 од.,
  • цистерн із ППМ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3. 

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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