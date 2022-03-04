ЗСУ відбили Гостомель, знищено понад пів сотні російських окупантів

Бої за контроль над містом велися від початку воєнної агресії, протягом дев'яти днів.

Місто Гостомель, що під Києвом, перебуває під контролем українських військ. В боях знищено щонайменше 50 окупантів зі складу 31-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади (м. Ульянівськ).

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Українські військові захопили численні трофеї: зброю, військову техніку, штабні та особисті документи. Захоплену у ворога придатну до використання зброю передано місцевим групам спротиву.

Зазначають у ГУР, що у знищених окупантів не було при собі військових жетонів та жодних документів, що посвідчують особу, окрім сертифікатів про вакцинацію і незаповнених медичних книжок.