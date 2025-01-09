ЗСУ відбили масований штурм росіян на Курщині: ліквідована майже рота окупантів (відео)

Українські бійці відбили масований штурм росіян на Курщині. Армія РФ втратила майже роту особового складу після масованого механізованого штурму на Курщині.

Про це пише 47 окрема механізована бригада.

Армія РФ втратила майже роту особового складу на Курщині

Деталі

Як зазначається, ворог задіяв величезну кількість техніки та особового складу. Першими в їхніх колонах йшли танки з тралами, щоб розмінувати проходи. Атаки здійснювалися накатами в 6 хвиль. Ворог також намагався прориватися танками, БМП, БТРами і навіть багі — загалом близько 50 одиниць техніки.

"Та всі підрозділи 47 бригади "Маґура" діяли, як один механізм, — і дали ворогу по зубах. Танки, БМП-2, БМД, БТР, багі та "Ланцет" — наші воїни із суміжниками спалили ворожої техніки на десятки мільйонів доларів. А бойові втрати ворога в особовому складі — фактично рота: 45 росіян знищено, 53 — трьохсоті", — наголосили у бригаді.

Раніше ми писали про те, що малі групи ворога вистежуються аеророзвідкою та безжально знищуються підрозділами Сил безпілотних систем і артилерією. Це робота 46 окремої аеромобільної бригади.

Читайте також: