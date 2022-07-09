ЗСУ відбили наступ росіян біля Доломітного, ворог намагається просунутись в районі Григорівки - Генштаб

Армія Російської Федерації обстрілює мирні населені пункти в різних регіонах України. Крім того, зберігається загроза завдання ворожих ракетних ударів по критичній інфраструктурі. Українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи успішно вражають скупчення живої сили, військової техніки російських окупантів та складів з боєприпасами. Ворог має значні втрати.

Детальніше про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил 9 липня.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін у діяльності підрозділів противника не відзначається. На останньому ворог обстріляв позиції наших військ неподалік Сеньківки та Миколаївки Чернігівської області та населених пунктів Есмань і Олексіївка Сумської області.

На Харківському напрямку окупанти ведуть оборону зайнятих раніше рубежів. Ворог обстрілював із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Явірське, Стара Гнилиця, Українка, Микільське, Базаліївка, Руські Тишки, Черкаські Тишки, П’ятигірське, Прудянка, Чорноглазівка, Кутузівка, Старий Салтів, Шестакове та Рубіжне.

На Слов’янському напрямку ворог здійснив артилерійські обстріли поблизу Дібровного, Богородичного, Адамівки, Карнаухівки та Сулигівки.

На Краматорському напрямку противник обстріляв цивільну інфраструктуру в районах Григорівки, Верхньокам’янського та Краматорська. Штурмовими діями намагається просунутись в районі населеного пункту Григорівка, бої тривають.

На Бахмутському напрямку ворожі обстріли фіксувалися поблизу Зайцевого, Берестового та Клинового. Завдав авіаудару неподалік Спірного. Наступальними діями окупанти намагалися встановити контроль над територією Вуглегірської ТЕС та покращити тактичне положення в районі Доломітного. Українські воїни не дали їм цього зробити та відкинули на попередні позиції.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках тривають обапільні обстріли позицій по лінії зіткнення. Ворог завдавав авіаційних ударів в районі населеного пункту Малі Щербаки.

На Південнобузькому напрямку противник продовжує систематичні обстріли цивільної та військової інфраструктури із ствольної та реактивної артилерії по лінії зіткнення.

Нагадаємо, в середині травня голова розвідки Кирило Буданов сказав, що війна в Україні переломного моменту досягне в серпні, а до кінця 2022 року може закінчитись. Голова розвідки також впевнений, що українська влада буде відновлена "на всіх наших територіях, які ми втратили, включно з Донбасом та Кримом".

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