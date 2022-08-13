ЗСУ відбили наступ російських вйськ біля Красногорівки і Авдіївки - Генштаб

На Авдіївському напрямку росіяни вели наступальні дії в напрямках Новоселівка Друга - Красногорівка та Спартак - Авдіївка. Загарбники успіху не мали. Українські захисники відкинули ворога назад.

Про це повідомляють у ранковому зведенні Генштабу 13 серпня.

У зведенні наголошують, що саном на ранок 13 серпня на напрямках Донецьк – Піски та Новоселівка – Олександропіль бойові дії тривають.

На Авдіївському напрямку здійснювали обстріли із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Курахове, Нью-Йорк, Невельське, Первомайське, Опитне, Мар’їнка, Водяне, Красногорівка і Новобахмутівка. Літаки штурмової авіації вдарили біля Мар’їнки.

Нагадаємо, розпочалася 171 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Росіяни намагаються наступати на Краматорському та Авдіївському напрямку, тривають бойові дії. Детальніше про ситуацію на фронті — у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

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