Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

ЗСУ відбили наступ російських вйськ біля Красногорівки і Авдіївки - Генштаб

Дата публікації
Перегляди
187
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
ЗСУ відбили наступ російських вйськ біля Красногорівки і Авдіївки - Генштаб

Фото: Associated Press

Армія країни-агресорки намагаються взяти піід контроль Донецьку область.

На Авдіївському напрямку росіяни вели наступальні дії в напрямках Новоселівка Друга - Красногорівка та Спартак - Авдіївка. Загарбники успіху не мали. Українські захисники відкинули ворога назад.

Про це повідомляють у ранковому зведенні Генштабу 13 серпня.

У зведенні наголошують, що саном на ранок 13 серпня на напрямках Донецьк – Піски та Новоселівка – Олександропіль бойові дії тривають.

На Авдіївському напрямку здійснювали обстріли із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Курахове, Нью-Йорк, Невельське, Первомайське, Опитне, Мар’їнка, Водяне, Красногорівка і Новобахмутівка. Літаки штурмової авіації вдарили біля Мар’їнки.

Нагадаємо, розпочалася 171 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Росіяни намагаються наступати на Краматорському та Авдіївському напрямку, тривають бойові дії. Детальніше про ситуацію на фронті — у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Читайте також:

ЗЕЛЕНСЬКИЙ: Потрібно заборонити виїзд усім росіянам за кордон

ЗЕЛЕНСЬКИЙ: Потрібно заборонити виїзд усім росіянам за кордон

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
187
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація