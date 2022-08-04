ЗСУ відбили наступ у районах Білогірки та Лозового: на чому зосереджені окупанти на півдні

Українські військові 4 серпня зупинили наступальні дії російських окупантів у районах Білогірки та Лозового. Захисники відігнали загарбників назад.

Загалом на Південнобузькому напрямку російська армія зосереджує зусилля на тому, аби не допустити просування підрозділів ЗСУ вглиб тимчасово захопленої території.

Про це Генштаб ЗСУ повідомив у вечірньому зведенні.

Там також зауважили, що окупанти надалі ведуть інтенсивні обстріли із озброєння танків та артилерії по позиціях українських військ вздовж лінії зіткнення. Не припиняється також ворожа повітряна розвідка за допомогою безпілотників.

Російські загарбники завдали авіаційних ударів у районах населених пунктів Миколаїв, Луч, Лимани, Нова Зоря, Новомиколаївка, Кобзарці, Любомирівка, Киселівка, Андріївка, Лозове, Білогірка, Осокорівка, Потьомкине, Зелений Гай, Біла Криниця, Балка Хутірська та Іванівка.

Нагадаємо, військовий експерт Михацло Самусь повідомив про те, що в окупантів "зараз панічні, істеричні рухи на півдні" через невдачі та контрнаступ ЗСУ.

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