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ЗСУ придушили наступальні дії окупантів на Миколаївському напрямку: у Генштабі розповіли про ситуацію на півдні

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ЗСУ придушили наступальні дії окупантів на Миколаївському напрямку: у Генштабі розповіли про ситуацію на півдні

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

На півдні російські військові намагаються вести наступальні дії. Зокрема, вдень 8 липня загарбники мали спроби наступати в районі населеного пункту Велике Артакове, що на Миколаївщині.

Як зазначається, українські захисники відбили ворожий наступ та вигнали загарбників.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ за 8 липня.

"На Південнобузькому напрямку підрозділи противника намагалися вести наступальні дії в районі населеного пункту Велике Артакове. Українські воїни швидко придушили цю спробу та відігнали окупантів. Зберігається велика загроза ракетних ударів по критичній інфраструктурі регіону", - йдеться у повідомленні.

Корабельне угруповання противника продовжує виконувати завдання в акваторії Чорного та Азовського морів, триває блокування цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков озвучив три можливі сценарії завершення війни. Перший – це розвал Російської Федерації на кілька різних суб'єктів. Другий - так звана "добра воля" росіян. Останній - поступова боротьба та удари по найболісніших місцях російської армії за допомогою сучасної зброї.

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