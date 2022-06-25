ЗСУ відбили наступи ворога на Бахмутському та Запорізькому напрямках - Генштаб

ЗСУ відбили наступи ворога на Бахмутському та Запорізькому напрямках - Генштаб

На Сєвєродонецькому напрямку окупанти обстрілювали зі ствольної артилерії райони населених пунктів Лисичанськ, Спірне та Вовчоярівка. Завдали авіаудару в районі Лисичанська, намагалися блокувати місто з півдня.

З метою витіснення підрозділів ЗСУ ворог вів штурмові дії в районах населених пунктів Метьолкіне, Сиротине та Воронове.

Про це у ранковому зведенні 25 червня повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Бахмутському напрямку українські воїни зупинили наступ ворога у напрямку Володимирівка – Покровське. Після вогневого впливу противник відійшов. Підрозділами зі складу 5-ї загальновійськової армії окупанти ведуть наступ в напрямку Пилипчатине - Покровське, бойові дії тривають. У напрямку Роти – Вершина ворог просунувся на один кілометр.

З метою сприяння діям угруповання на напрямку зосередження основних зусиль, окупанти намагаються на Авдіївському, Курахівському та Новопавлівському напрямках вести сковуючі дії та утримувати зайняті рубежі. На Запорізькому напрямку – ведуть оборону.

Ворог намагався взяти під контроль ділянку дороги Ясинувата – Костянтинівка - вів бій у напрямку Василівка - Кам'янка. Українські захисники дали рішучу відсіч. Противник з втратами відступив.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 122-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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