ЗСУ відбили низку наступів окупантів на Донбасі та Харківщині: ворог зазнає втрат та відходить

Російські війська 31 серпня продовжили обстрілювати райони населених пунктів на Донбасі, а також на Харківщині та Запоріжжі. Загарбники намагаються наступати, проте безуспішно.

Так, окупанти здійснили невдалу спробу наступу у напрямку Прудянки на Харківському напрямку.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

На тому ж напрямку загарбники із танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Дуванка, Соснівка, Руська Лозова, Черкаські Тишки, Циркуни, Старий Салтів, Шестакове, Норцівка та Гусарівка. Окрім того, ворог завдав авіаударів по району Руських Тишків.

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Водночас на Слов’янському напрямку вогневого впливу з боку ворога зазнали позиції українських військ у районах населених пунктів Долина, Богородичне, Дібрівне. А біля Вірнопілля окупанти завдали авіаудару. Вони також намагаються покращити логістичне забезпечення своїх військ.

На Краматорському напрямку російська армія гатила із ствольної та реактивної артилерії неподалік Веселого, Богородичного, Закітного, Григорівки та Спірного. По районах населених пунктів Спірне, Івано-Дар’ївка ворог завдав авіаударів.

На Бахмутському напрямку загарбники обстріляли об’єкти військової та цивільної інфраструктури в районах Бахмута, Соледара та Зайцевого.

Водночас захисники України відбили спроби наступу окупантів у напрямках населених пунктів Весела Долина, Бахмут, Зайцеве та Майорськ.

На Авдіївському напрямку російські війська вели обстріли з танків, ствольної та реактивної артилерії поблизу Авдіївки, Опитного, Уманського, Первомайського та Старомихайлівки. Противник здійснив невдалу спробу наступу у напрямках населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Красногорівка та Мар’їнка. Загарбникизазнали там втрат і відійшли.

На Новопавлівському напрямку під ворожі обстріли потрапили позиції українських військ у районах населених пунктів Новомихайлівка, Пречистівка і Велика Новосілка. Загарбники спробували покращити тактичне положення у районі Побєди, проте безуспішно.

Водночас на Запорізькому напрямку російські війська обстріляли райони населених пунктів Бурлацьке, Кам’янське, Новопіль, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Времівка, Новоіванівка та Мала Токмачка. Ворог задіяв авіацію для ударів біля Червоного, Дорожнянки і Новосілки.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов повідомив, коли очікувати успіху ЗСУ на півдні країни.

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