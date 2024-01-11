ЗСУ відбили понад 30 атак і вдарили по складах росіян: що відбувається на фронті

Протягом минулої доби на фронті відбулося 73 бойових зіткнень.

Про це повідомив Генштаб.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили п'ять атак ворога в районі Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито шість атак окупантів східніше Тернів та Веселого Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили атаку противника біля Кліщіївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат.

Сили оборони протягом минулої доби відбили 9 атак ворога в районах Новобахмутівки, Авдіївки, Сєверного та ще 15 атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 16 атак.

На Шахтарському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку українські захисники відбили 5 ворожих атак біля Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, окупанти не полишають спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 11 безуспішних штурмових дії.

Втрати ворога

Українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 3 районам зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункту управління, 2 складам боєприпасів та станції радіоелектронної боротьби противника.

Раніше аналітики повідомили, що збройні сили Російської Федерації просунулися на заході Запорізької області.

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