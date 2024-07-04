ЗСУ відбили позиції біля Глибокого на Харківщині: як змінилася ситуація

Збройні сили України відбили позиції біля Липців у Харківській області та контратакували.

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

За словами українського заступника командира батальйону безпілотників, Сили оборони відбили позиції біля Глибокого, що на північ від Липців, протягом останніх семи днів, у районі населеного пункту тривають бої.

За повідомленням декількох російських джерел, ЗСУ розгортають підкріплення ближче до лінії фронту на півночі Харківщини, намагаючись відвоювати територію, яку окупував ворог.

Аналітики зазначили, що бої також тривали біля Липців, Зеленого та Нескучного.

Російські військкори стверджували, що українські бійці продовжують контратакувати під Глибоким. Тоді як український військовий повідомив, що ЗС РФ постійно штурмують та швидко поповнюють резерви на Харківському напрямку, в результаті це сприяє високій інтенсивності боїв у цьому районі.

Раніше аналітики повідомили, що Україна розв'язує свої кадрові проблеми та формує нові бригади, але запізнілі і недостатні постачання західного озброєння, швидше за все, не дозволять оснастити всі ці нові бригади.

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