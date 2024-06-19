ЗСУ відбили позиції у Харківській області: ISW про успіхи українських захисників

Нещодавно Збройні сили України відбили позиції поблизу Липців у Харківській області. Зокрема, протягом останніх кількох днів українська армія покращила позиції біля Глибокого, що на півночі від Липців.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зауважують, що російські "воєнкори" також стверджували, що ЗСУ продовжували контратаки під Глибоким. Бої також тривали біля Липців, Зеленого та Нескучного протягом 17-18 червня.

Тим часом командир батальйону ЗСУ розповів, що окупанти ведуть штурм і швидко поповнюють резерви на Харківському напрямку. Також в ISW зауважують: кілька російських джерел стверджували, що українські військові розгортають підкріплення ближче до лінії фронту на півночі Харківщини, демонструючи спроби відвоювати територію, яку окупували війська РФ.

Американські фахівці також повідомляють, що загарбники нещодавно просунулися у Вовчанську. Геолокаційні кадри за 18 червня показують, що окупанти нещодавно трохи просунулися на територію Агрегатного заводу в центрі міста. Зазначається, що напередодні у Вовчанську тривали бої. Один російський "воєнкор" стверджував, що лінія фронту у місті часто нечітка, після чого українські та російські війська можуть утримувати позиції "на відстані кількох метрів".

Харківщина. Карта ISW.

Нагадаємо, у Deepstate повідомили, що РФ наростила потужні сили для наступу на Борову, що у Харківській області. На ділянку від Райгородки до Нововодяного війська РФ перекинули до десяти тисяч осіб особового складу та 20 артсистем.

Читайте також: