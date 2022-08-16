ЗСУ відбили шість атак окупантів у Луганській області, ще на трьох ділянках бої тривають - Гайдай

Українські захисники відбивають наступ з боку Лисичанського НПЗ, у військах "ЛНР" бунт і відмова воювати за "ДНР".

Росіяни ведуть масований наступ зі сторони Лисичанського нафтопереробного заводу. Вони використовують будь-яку можливість для створення сприятливих умов для подальшого наступу на окремих ділянках.

Як повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, атакують по різних напрямках аби витиснути ЗСУ із оборонних укріплень.

Так, за вчора шість разів ЗСУ змусили ворога відступити. Ще на трьох ділянках на межі Луганщини та Донеччини бої тривають і дотепер. Зокрема, і в районі Лисичанського НПЗ.

Населені пункти і позиції українських військових ворог обстрілює з артилерії. Тільки за ніч здійснили чотири танкових атаки та чотири авіаудари. На окупованих територіях посилено мобілізаційні заходи. Це обумовлено не лише значними втратами росіян на фронті, а й відсутністю мотивації воювати.

"Військові так званої "лнр" відмовляються йти виконувати накази на території "братського народу" – "днр", – скаржаться, що погрозами, залякуванням, шантажем та оманою їх намагаються загнати в "днр", хоча територію "лнр" вже, як вони вважають, "звільнено"", - зазначає Гайдай.

Він також додає, що не виконуються й чергові обіцянки, які окупаційна влада дає людям. Півтора місяці тому казали, що відновлять газ у нещодавно захоплених містах упродовж тижня. Звісно, це неможливо, зважаючи на обсяг розбитих обстрілами росіян комунікацій. І все, що вони змогли – до середини серпня завершити комплекс ремонтних робіт по відновленню пошкоджених в результаті бойових дій газових мереж в селах.

Та справа в тому, що в наведених ними населених пунктах активних бойових дій або не було зовсім, або завершилися вони ще глибоко навесні. Тобто, до села, де 300-400 хат, вони вели газ протягом чотирьох місяців. Із такими темпами міста очікує катастрофа, наголосив очільник Луганської ОВА.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 174-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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