ЗСУ відбили штурм біля Богородичного, а на Бахмутському напрямку – атаку ДРГ: зведення Генштабу про ситуацію на Донбасі

ЗСУ відбили штурм біля Богородичного, а на Бахмутському напрямку – атаку ДРГ: зведення Генштабу про ситуацію на Донбасі

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли оперативну інформацію про ситуацію на Донбасі.

Там російські окупанти не припиняють обстрілів українських позицій.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 20 червня.

На Слов’янському напрямку основні зусилля окупанти зосереджують на утриманні займаних позицій. Росіяни здійснювали артилерійські обстріли в районах населених пунктів Дібрівне, Грушуваха, Велика Комишуваха, Краснопілля та Долина. В районі Богородичного українські захисники успішно відбили ворожий штурм.

На Краматорському напрямку ворог активних дій не вів.

На Сєвєродонецькому напрямку окупанти продовжують обстрілювати зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню підрозділи українських військ.

Загарбники завдали авіаційних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури в районах Устинівки та Лисичанська. Артилерійські обстріли цивільної інфраструктури зафіксовано неподалік Лисичанська, Гірського та Устинівки. Тривають бойові дії за контроль над Сєвєродонецьком.

Крім того українські воїни звели нанівець спроби штурмових дій ворога в районах населених пунктів Мирна Долина та Біла Гора.

На Бахмутському напрямку, під прикриттям артилерійських обстрілів, в районі Миколаївки намагалася діяти диверсійно-розвідувальної група противника. В результаті вогневого ураження, отриманого від наших воїнів, вона відступила.

У подальшому ворог здійснив спробу штурму, успіху не мав. Крім того, окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Білогорівка, Берестове, Яковлівка, Покровське. Завдали авіаударів неподалік Малорязанцевого та Білогорівки.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних дій не вів. Здійснив обстріли цивільної інфраструктури поблизу Кам’янки, Гуляйполя, Авдіївки, Вугледара, Малинівки та Залізничного. Завдав авіаударів по населених пунктах Малі Щербаки, Мар’їнка, Вугледар, Костянтинівка та Новомихайлівка.

Раніше у Генштабі повідомили, що окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в прикордонних районах Сумщини.

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