ЗСУ відбили штурм біля Новобахмутівки і стримують наступ ворога: головне зі зведення Генштабу

ЗСУ відбили штурм біля Новобахмутівки і стримують наступ ворога: головне зі зведення Генштабу

Генеральний штаб ЗСУ розповів про всі найважливіші події на фронті за останню добу.

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 18:00 22 червня.

Північні рубежі

На Волинському та Поліському напрямках – без суттєвих змін.

На Сіверському напрямку росіяни застосували ствольну артилерію для обстрілів Тур’ї, Миропільського та Славгорода Сумської області.

Слобожанський напрямок

Російські окупанти на Слобожанському напрямку намагаються покращити в районі Слов’янська своє тактичне положення завдяки штурмовим діям.

Росіяни застосовували ствольну та реактивну артилерію в районах населених пунктів Богородичне, Нова Дмитрівка, Новопавлівка, Курулька, Долина, Пришиб, Краснопілля, Вірнопілля, Рідне, Червоне, Шнурки, Червона Поляна, Карнаухівка, Велика Комишуваха, Нова Дмитрівка та Семиланне.

Харківський напрямок

На Харківському напрямку росіяни ведуть бойові дії, щоб стримати українських військових та недопустити їх до державного кордону.

Загарбники здійснили артилерійські обстріли в районах населених пунктів Харків, Байрак, Перемога, Коробочкине, Шевелівка, Рубіжне, Леб’яже, Мосьпанове, Шестакове, Петрівка, Руська Лозова, Хрестище, Кулиничі, Уди, Старий Салтів, Верхній Салтів, Питомник, Ртищівка та Печеніги.

Донбас

На Донецькому напрямку окупаційні війська намагаються просунутися у напрямку Бахмута та встановити контроль над Сєвєродонецьком.

На Сєвєродонецькому напрямку росіяни завдали авіаційних ударів у районах Верхньокам’янки, Сєвєродонецька та Сиротиного. Тривають бойові дії за Сєвєродонецьк.

На Бахмутському напрямку ворог завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Берестове, Яковлівка, Клинове і Вершина та авіаційно-ракетних ударів неподалік Часового Яру, Новолуганського та Гірського.

На Краматорському напрямку противник активних наступальних дій не вів. Обстрілював позиції Сил оборони із ствольної артилерії в районах Пришиба, Сидорового, Донецького та Маяків.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог продовжує систематичний вогневий вплив з метою недопущення перекидання підрозділів Сил оборони на інші напрямки.

Противник завдав авіаційних ударів поблизу Новобахмутівки, Кам’янки, Авдіївки, Павлівки, Вугледара та Шевченка.

В районі Новобахмутівки українські воїни відбили штурм та змусили ворога відійти.

Південь

На півдні України російські окупанти обстрілюють позиції ЗСУ.

Загарбники це роблять для того, щоб не допустити просуванню українських підрозділів на окуповані території.

"На Південнобузькому напрямку противник, інженерним обладнанням позицій, вогневим впливом із ствольної та реактивної артилерії, намагається не допустити просування підрозділів наших військ вглиб захопленої території", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у Харківській області п'ятеро жінок загинули внаслідок російського мінометного обстрілу.