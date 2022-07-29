ЗСУ відбили штурм на Бахмутському напрямку та "розбили" росіян біля Авдіївки: ранкове зведення Генштабу

На Сіверському напрямку окупанти завдали ударів із ствольної та реактивної артилерії в районах Пісків Чернігівської області та Журавки Сумської області. Тривають заходи інженерного обладнання позицій.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 29 липня.

Бойовий, чисельний склад та характер дій угруповання противника, також ситуація на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без суттєвих змін.

На Харківському напрямку противник здійснював вогневе ураження із артилерії в районах населених пунктів Харків, Рідне, Уди, Дементіїівка, Слатине, Протопопівка, Нове, Золочів, Прудянка, Руська Лозова, Руські Тишки, Петрівка, Безруки, Борщова, Старий Салтів та Коробочкине. Пара ворожих вертольотів Мі-8 завдала ударів неподалік Старого Салтова.

На Слов’янському напрямку зафіксовано обстріли в районах Курульки, Дібрівного, Норцівки, Мазанівки, Лозової, Шнурків, Гусарівки, Грушувахи, Вірнопілля та Мосьпанового.

На Краматорському напрямку активних дій із боку ворога не відзначалося. Противник обстріляв із ствольної, реактивної артилерії та танків райони населених пунктів Сіверськ, Івано-Дар’ївка, Спірне, Крива Лука, Серебрянка, Григорівка, Званівка та Верхньокам’янське. Завдав авіаударів біля Серебрянки та Спірного.

На Бахмутському напрямку РФ здійснює обстріли неподалік Шумів, Бахмутського, Берестового, Покровського, Соледара, Яковлівки, Бахмута, Веселої Долини, Травневого, Зайцевого і Вершини. Окупанти завдали авіаційних ударів неподалік Соледара та Веселої Долини.

Ворожі штурмові та наступальні дії у напрямку Вершини та Семигір’я воїни ЗСУ успішно відбили. Противник намагається вести наступальні дії в районах Новолуганського та Соледара, бойові дії тривають.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках, окрім обстрілів вздовж лінії зіткнення, ворог завдав авіаудару неподалік Новоандріївки.

Ворожа розвідка боєм у напрямках Водяного та Пісків завершилась втратами та відступом. Армія РФ намагалася наступати в напрямках Авдіївки, Красногорівки та Великої Новосілки. Зазнала втрат та відійшла.

На Південнобузькому напрямку зафіксовано обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Іванівка, Токарєве, Кар’єрне, Осокорівка, Благодатне, Кобзарці, Червона Долина, Лепетиха, Андріївка, Велике Артакове, Веселий Кут, Партизанське, Шевченкове, Мирне, Широке, Прибузьке, Луч, Посад-Покровське, Любомирівка, Степова Долина, Таврійське та Олександрівка. Ворог завдав авіаційних ударів поблизу Великого Артакового, Білогірки та Потьомкиного.

В акваторії Чорного моря в готовності до застосування ракетної зброї перебувають три носії крилатих ракет морського базування типу “Калібр”.

"Українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи продовжують завдавати ударів по опорних пунктах та скупченнях живої сили та техніки ворога. Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо", - підсумували у Генштабі.

Нагадаємо, Кулеба пояснив, чим допоможе визнання Росії державою-спонсором тероризму.

Як повідомлялося, росіяни продовжують обстрілювати Сумщину, зафіксували 44 "прильоти".

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