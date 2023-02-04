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ЗСУ відбили штурм окупантів під Бахмутом: наслідок — понад десяток ліквідованих росіян

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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ЗСУ відбили штурм окупантів під Бахмутом: наслідок — понад десяток ліквідованих росіян

Фото: Associated Press

ЗСУ завдали потужного удару по окупантах у Бахмуті і вибили їх з передмістя населеного пункту.

Прикордонники зупинили штурм загарбників й вибили їх з передмістя Бахмута.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

Зазначається, що напередодні, 3 лютого, українська аеророзвідка виявила приготування противника до наступу на місто-фортецю Бахмут. По місцю зосередження окупантів мінометники здійснили вогневий наліт. Після значних втрат ворог перегрупувався для атаки.

"Згодом три групи штурмовиків намагались прорвати оборону. Вогнем з автоматичних та станкових гранатометів прикордонники змусили окупантів відступити. Спроба штурму провалилася, втрати загарбників склали 4 вбитих й 7 поранених", — кажуть у ДПСУ.

Нагадаємо, у Міноборони повідомили, що цього тижня російські військові кинули всі сили, аби прорвати оборону українських захисників та оточити Бахмут. Також вони розгорнули потужний наступ на Лиманському напрямку.

Водночас командир роти батальйону "Свобода", лейтенант Нацгвардії України Євген Оропай розповів, що ситуація в Бахмуті та довкола міста станом на 4 лютого є найскладнішою за весь період війни, зокрема за останні дні російські війська суттєво посилили тиск на позиції українських захисників.

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Дата публікації
Перегляди
1474
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