ЗСУ відбили штурм та відігнали росіян на Бахмутському та Південнобузькому напрямках - Генштаб

Війська держави-терористки намагаються проводити штурми на деяких напрямках на сході та півдні країни, але їм не завжди вдається успшно їх завершити.

Усі спроби ворожих штурмових дій провалилися, зокрема, на Бахмутському та Південнобузькому напрямках. Окупантам не тільки не вдалося просунутися, а й відійти назад.

Про це повідомили 21 липня у зведенні Генерального штабу Збройних сил.

На Бахмутському напрямку втратами для ворога завершились штурмові дії для ворога у напрямках Доломітне - Новолуганське та Стряпівка - Соледар. Дезорганізовані підрозділи окупантів ЗСУ відігнали назад.

Втім, загарбники РФ продовжують спроби штурму у напрямку Вуглегірської ТЕС та поблизу Покровського. Бойові дії тривають.

На Південнобузькому напрямку спроби ворожих штурмових дій у напрямках Мала Семейдинуха - Андріївка та Давидів Брід - Білогірка ЗСУ одразу придушили. Окупанти відійшли.

Зазначається, що противник веде оборону зайнятих раніше позицій, зосереджує зусилля на недопущенні наступу Сил оборони, увів резервні підрозділи.

Нагадаємо, розпочалася 149 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Окупанти намагаються штурмувати в напрямку Вуглегірської ТЕС та Верхньокам’янки. Детальніше про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

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