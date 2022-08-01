ЗСУ відбили штурми біля Мар'їнки та знешкодили розвідгрупу біля Мазанівки: Генштаб - про ситуацію на Донбасі

Українські захисники відбили штурми біля Мар'їнки та знешкодили розвідгрупу біля Мазанівки.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ від 1 серпня.

Так, на Слов’янському напрямку окупанти із танків та артилерії різних калібрів обстріляли райони населених пунктів Норцівка, Чепіль, Грушуваха, Рідне, Вірнопілля, Гусарівка, Дібрівне, Долина та Адамівка. Неподалік Мазанівки. Сили оборони викрити і знешкодили розвідувальну групу противника.

"На Краматорському напрямку, у зв’язку зі значними втратами живої сили, військової техніки та низьким рівнем морально-психологічного стану особового складу, противник активних наступальних дій не вів. Обстрілював із танків, ствольної та реактивної артилерії позиції наших військ і цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Сіверськ, Крива Лука, Серебрянка, Івано-Дар’ївка, Григорівка, Званівка, Верхньокам’янське та Спірне. Завдав авіаударів біля Серебрянки та Григорівки. З метою розвідки маршрутів логістичного забезпечення та об’єктів критичної інфраструктури вів повітряну розвідку БпЛА", - повідомили в Генштабі.

На Бахмутському напрямку противник задіяв для обстрілів танки та артилерію неподалік Берестового, Соледара, Бахмута, Костянтинівки, Веселої Долини, Зайцевого, Вершини, Кодеми, Веселого та Травневого. Цинічно завдав авіаударів по населених пунктах Покровське, Новолуганське, Соледар, Вершина, Яковлівка, Бахмут та Кодема. В районі Яковлівки ворог намагався вести розвідку силами розвідувальної групи. Окупанти виявлені і зазнали втрат. Залишки групи втекли. Штурмовими діями ворог намагався покращити тактичне положення в районах Соледара, Вершини та Бахмута, успіху не мав, відійшов.

На Авдіївському напрямку ворог здійснював обстріли неподалік Новокалинового, Новобахмутівки, Пісків та Красногорівки. Завдав авіаційного удару біля Нью-Йорка. Вів штурмові дії у напрямках Авдіївки та Пісків, успіху не має, бойові дії тривають.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних наступальних дій не вів. Здійснював систематичні обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Мар’їнка, Павлівка, Новосілка, Новопіль, Малинівка, Гуляйполе, Гуляйпільське, Оріхів та Кам’янське. Українські воїни звели нанівець всі спроби окупантів просунутися в напрямку Мар’їнки. Ворог, з метою виявлення наших військ та корегування вогню, вів повітряну розвідку. Продовжує перегрупування, намагаючись посилити свої війська на півдні України.

Нагадаємо, минулої доби українські морські піхотинці в бою захопили у полон 11 російських окупантів.

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