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ЗСУ відбили спроби штурму на трьох напрямках у Луганській області - Гайдай

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ЗСУ відбили спроби штурму на трьох напрямках у Луганській області - Гайдай

Фото: Associated Press

Понад місяць Збройні сили України не пускають російських окупантів вглиб Донецької області.

Армія агресорки Росії безперервно намагається штурмувати українські позиції. Лише за минулу, 9 серпня, добу росіяни здійснили дев’ять вильотів штурмової та армійської авіації.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. 

Вночі окупантивипусли ще п’ять ракет, провели вісім артилерійських обстрілів, три – мінометні. Крім того, тричі росіяни спробували атакувати танками.

"Безперечно, нашим бійцям непросто протистояти цілодобовим артилерійським обстрілам та чисельним штурмам, але вони надійно тримають оборону", - наголосив очільник Луганщини.

Також було знешкоджено декілька розвідувальних груп окупантів. Ворогові не вдалися штурмові дії за трьома напрямками: українська армія змусила окупантів відійти.

Нагадаємо, розпочалася 168 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Окупанти пробують наступати на напрямку Донецьк – Піски та на Харківщині. Детальніше про ситуацю на фронті - у ранковому зведенні Генштабу станом на 10 серпня.

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Дата публікації
Перегляди
564
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