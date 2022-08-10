ЗСУ відбили спроби штурму на трьох напрямках у Луганській області - Гайдай

Понад місяць Збройні сили України не пускають російських окупантів вглиб Донецької області.
Армія агресорки Росії безперервно намагається штурмувати українські позиції. Лише за минулу, 9 серпня, добу росіяни здійснили дев’ять вильотів штурмової та армійської авіації.
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Вночі окупантивипусли ще п’ять ракет, провели вісім артилерійських обстрілів, три – мінометні. Крім того, тричі росіяни спробували атакувати танками.
"Безперечно, нашим бійцям непросто протистояти цілодобовим артилерійським обстрілам та чисельним штурмам, але вони надійно тримають оборону", - наголосив очільник Луганщини.
Також було знешкоджено декілька розвідувальних груп окупантів. Ворогові не вдалися штурмові дії за трьома напрямками: українська армія змусила окупантів відійти.
Нагадаємо, розпочалася 168 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Окупанти пробують наступати на напрямку Донецьк – Піски та на Харківщині. Детальніше про ситуацю на фронті - у ранковому зведенні Генштабу станом на 10 серпня.
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