ЗСУ відбили в росіян п'яту частину окупованого Сєвєродонецька - Гайдай

Керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай впевнений, що російські окупанти не зможуть взяти Сєвєродонецьк.
За його словами, завдяки підкрепленню, яке надходить українським захисникам, ЗСУ змогли деокупувати 20% раніше захопленої росіянами території.
Про це очільник області розповів у спільному телемарафонні у п'ятницю, 3 червня.
"Якщо раніше ситуація була тяжка, і десь було захоплено 70% міста, то зараз уже на 20% (українські захисники -ред.) відсунули назад. Я бачу те підкріплення, яке підходить до наших військових, і я розумію, що за 2 тижні нереально взяти місто. Не візьмуть (окупанти - ред.)", - наголосив Гайдай.
Нагадаємо, на Луганщину для підтримки Збройних Сил України прибув "Іноземний легіон". Зокрема, добровольці прибули до Сєвєродонецька, яке наразі є одним із найгарячіших точок.
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