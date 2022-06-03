ЗСУ відбили в росіян п'яту частину окупованого Сєвєродонецька - Гайдай

Керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай впевнений, що російські окупанти не зможуть взяти Сєвєродонецьк.

За його словами, завдяки підкрепленню, яке надходить українським захисникам, ЗСУ змогли деокупувати 20% раніше захопленої росіянами території.

Про це очільник області розповів у спільному телемарафонні у п'ятницю, 3 червня.

"Якщо раніше ситуація була тяжка, і десь було захоплено 70% міста, то зараз уже на 20% (українські захисники -ред.) відсунули назад. Я бачу те підкріплення, яке підходить до наших військових, і я розумію, що за 2 тижні нереально взяти місто. Не візьмуть (окупанти - ред.)", - наголосив Гайдай.

Нагадаємо, на Луганщину для підтримки Збройних Сил України прибув "Іноземний легіон". Зокрема, добровольці прибули до Сєвєродонецька, яке наразі є одним із найгарячіших точок.

ЗСУ контратакують біля Херсона і Харкова! Бої за Сєвєродонецьк. Дмитро Снєгирьов в ТСН

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