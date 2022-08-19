ЗСУ відбили вісім атак ворога у Луганській області, які були спрямовані на Бахмут - Гайдай

Окупанти проводять примусову мобілізацію в захоплених влітку містах, але тепер "за законом", на фронті намагаються прорватися до Бахмута.

Росіяни намагаються посилили наступ на Бахмут, тому чекають на нові сили в піхоті, аби зменшити власні втрати.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Так, упродовж 18 серпня ЗСУ було відбито вісім атак ворога. Більшість із них була спрямована саме на вищевказаний населений пункт, штурм на який вони організовують, зокрема з сіл та міст Луганщини. Ще за одним напрямків бої точилися із самого ранку.

Біля вісьмох населених пунктів росіяни залучали авіацію. Лише за минулу ніч вони 16 разів використовували ствольну та реактивну артилерії, спрямовуючи удари по населених пунктах і укріпленнях наших військових.

Також Гайдай зазначив, що окупанти активно проводять мобілізацію у нещодавно захоплених населених пунктах області.

"Окупувавши міста та села Луганщини, росіяни спочатку стверджували, що примусова мобілізація проводитиметься виключно на захоплених у 2014 році територіях. Втім, чоловіки поступово зникали і в Старобільську, в Біловодську, і навіть у нещодавно захоплених Сєвєродонецьку та Лисичанську. Деякі встигали сказати рідним, що їдуть "По справах до Луганська", але не повернулися і дотепер. Коли на окупованих вісім років тому територіях чоловіки дійсно почали закінчуватися, примусову мобілізацію вирішили проводити по всій території Луганщини", - наголосив очільник ОВА та додав, що днями окупанти видали навіть відповідне розпорядження. Отримав паспорт "лнр", які ледве не по вулицях розвозили навесні і влітку, як цигани крейду, – йди на фронт.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 177-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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