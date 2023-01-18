ЗСУ відбили ворожі атаки біля 9 населених пунктів і прицільно вдарили по окупантах: зведення Генштабу

В Україні розпочалася 329 доба російського широкомасштабного вторгнення. Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступу на Бахмутському напрямку (Донеччина). Веде безуспішні наступальні дії на Авдіївському напрямку (Донеччина).

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ 18 січня.

Російські окупанти за добу, 17 січня, завдали 6 ракетних удари, 3 з яких по цивільних об’єктах міст Куп’янськ та Краматорськ, а також 14 авіаційних ударів. Також ворог здійснив 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

На всій території України залишається високою загроза завдання авіаційних та ракетних ударів РФ по цивільних об’єктах.

Підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Сіль, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Водяне, Невельське, Мар’їнка і Побєда на Донеччині.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка залишається сталою. У прикордонних з Україною районах наступальних угруповань противника не виявлено. Республіка Білорусь і надалі підтримує російську збройну агресію, на її аеродромах та у повітряному просторі тривають спільні навчання авіаційного компоненту регіонального угруповання Збройних сил Росії та Білорусі.

В той же час, Сили оборони України вживають заходів щодо недопущення провокаційних дій чи диверсій з боку противника, посилюється протиповітряна оборона.

Протягом минулої доби противник продовжував здійснювати артилерійські та мінометні обстріли вздовж усієї лінії зіткнення. Обстрілів зазнали райони населених пунктів Миколаївка Чернігівської області; Рівне, Атинське, Іскрисківщина та Новодмитрівка Сумської області та Ветеринарне, Красне, Лук'янці, Нескучне, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Рибалкине, Білий Колодязь, Нестерне, Землянки, Новомлинськ, Бологівка, Кам’янка і Дворічна на Харківщині.

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На Куп’янському напрямку вогневого впливу зазнали райони Кислівки, Берестового, Котлярівки, Вишневого, Іванівки Харківської області, а також Новоселівського, Стельмахівки та Андріївки на Луганщині.

На Лиманському напрямку ворог обстріляв із усіх наявних наземних вогневих засобів райони населених пунктів Макіївка, Площанка, Невське, Червонопопівка, Кремінна, Діброва Луганської області та Терни і Ямполівка на Донеччині.

На Бахмутському напрямку вогневого ураження ворожої артилерії зазнали Верхньокам’янське, Спірне, Виїмка, Білогорівка, Веселе, Соледар, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Озарянівка, Дружба, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Георгіївка, Мар’їнка і Новомихайлівка на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку противник здійснив обстріли з артилерії та мінометів по Вугледару, Микільських Дачах та Пречистівці Донецької області.

На Запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали понад 10 населених пунктів, зокрема, Времівка і Новопіль на Донеччині та Темирівка, Щербаки, Степове, Кам’янське і Плавні на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку окупанти продовжують терор мирного населення. Мінометних та артилерійських обстрілів, зокрема, зазнали Антонівка та Херсон, постраждали цивільні люди.

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Зазначається, що через брак колаборантів, загарбники змушені завозити чиновників з РФ для виконання управлінських функцій окупаційного режиму на тимчасово захоплених територіях. До того ж, спостерігається брак працівників у різних галузях, тому що місцеві жителі не бажають співпрацювати з окупантами. Тож росіяни намагаються завезти робітників із тієї ж Росії та тимчасово окупованого Криму.

Крім того, наша авіація протягом доби завдала 12 ударів по районах зосередження ворога, а також 4 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Окрім того, у районі Соледару, зенітники знищили ворожий літак Су-25 окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили 2 пункти управління, а також 5 районів зосередження загарбників, склад боєприпасів, станцію РЕБ та радіолокаційну станцію.

Нагадаємо, речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий 17 січня розповів, що в Соледарі, навіть там, де росіяни просунулися, по них ведеться перманентний вогонь артилерії. Окупанти намагаються сховатися у вцілілих будівлях, але по них ведеться жорсткий вогонь.

Як повідомлялося, російські окупанти вдень 17 січня вдарили ракетою С-300 по Куп'янську і розбомбили нею тамтешній автотранспортний фаховий коледж.

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