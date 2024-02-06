ЗСУ відбили ворожі атаки на чотирьох напрямках фронту: яка ситуація на полі бою

Зокрема, українські війська стійко тримають оборону на Авдіївському напрямку, де протягом доби відбили 29 ворожих атак.

На фронті відбулося 126 бойових зіткнень протягом доби 5 лютого. Українські війська відбили ворожі атаки на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському та Запорізькому напрямках, а також продовжують стримувати противника на Авдіївському, Мар’їнському та Херсонському напрямках.

Про це Генштаб ЗСУ повідомив 8 лютого.

Протягом минулої доби на фронті відбулося 126 бойових зіткнень. Російські війська завдали 7 ракетних та 35 авіаційних ударів, здійснили 90 обстрілів з РСЗВ по позиціях українських військ та населених пунктах. Внаслідок атак є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Так, окупанти завдали авіаударів по таких населених пунктах: Синьківка, Іванівка, Степова Новоселівка, Берестове Харківської області; Серебрянське лісництво Луганської області; Серебрянка, Григорівка, Нью-Йорк, Ласточкине, Авдіївка, Вугледар, Старомайорське Донецької області; Новодарівка Запорізької області.

Під артилерійським вогнем ворога опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках російські війська зберігають військову присутність у прикордонних районах, проводять активну диверсійну діяльність, щоб не допустити перекидання українських військ на загрозливі напрямки, нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж держкордону в Бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку Сили оборони України відбили 8 атак біля Синьківки Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону військ.

На Лиманському напрямку ЗСУ відбили 20 атак загарбників неподалік Білогорівки Луганської області та Ямполівки, Тернів, Торського, Григорівки Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські війська відбито 10 атак противника в поблизу населених пунктів Богданівка, Іванівське та Кліщіївка Донецької області.

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На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати окупантів, які надалі намагаються оточити Авдіївку. Українські війська стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Так, протягом минулої доби Сили оборони відбили там 29 атак у районі населених пунктів Новобахмутівка, Авдіївка та ще 16 атак південніше Тоненького, Первомайського, Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ЗСУ продовжують стримувати окупантів неподалік Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області. Там захисники відбили 26 атак.

На Шахтарському напрямку російські війська наступальних (штурмових) дій не проводили.

На Запорізькому напрямку українські захисники відбили 2 атаки противника в районі Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони утримують позиції та відбивають штурми російських військ. Незважаючи на значні втрати, загарбники не полишають спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 3 безуспішні штурмові дії.

Водночас українські війська своїми активними діями завдають окупантам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом минулої доби підрозділи українських ракетних військ завдали ударів по 1 району зосередження особового складу, 2 пунктах управління та 3 складах боєприпасів противника.

До слова, на думку керівника центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, у квітні, коли ворог візьме оперативну паузу на фронті, ЗСУ можуть скористатися цим та провести власну наступальну операцію.

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