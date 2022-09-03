ЗСУ відбили ворожі атаки в районах 7 населених пунктів на Донеччині та знищили техніку ворога - Генштаб

Підрозділи Сил оборони утримують займані позиції та не дають окупантам просуватися вглиб території України.

Збройним силам України вдалося успішно відбити атаки ворога в районах населених пунктів Долина, Соледар, Новобахмутівка, Кодема, Зайцеве, Авдіївка, Мар’їнка у Донецькій області.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

"Протягом доби, для підтримки дій наземних угруповань, українська авіація здійснила понад 5 ударів в ході яких було знищено бойову техніку, засоби РЕБ, ППО та значну кількість живої сили на Донецькому та Південнобузькому напрямках", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що підрозділами протиповітряної оборони ЗСУ на різних напрямках знищено один вертоліт, три БпЛА та п’ять крилатих ракет "Калібр".

"Ракетні війська та артилерія Сил оборони продовжують виконувати завдання з контрбатарейної боротьби, порушення системи управління та логістичного забезпечення противника. Нанесено ураження по трьом пунктах управління. Знищено один об’єкт розміщення особового складу противника. Так, в зону ураження потрапив підрозділ російських спецпризначенців. Інформація щодо втрат уточнюється. Також, знищено техніку радіоелектронної боротьби та склад боєприпасів, чим значно знижено можливості противника щодо ведення наступальних дій", - звітує Генштаб.

Нагадаємо, окупанти намагаються встановити повний контроль над Донеччиною та зосереджуються на утриманні захоплених районів.

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