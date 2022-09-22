ЗСУ відбили ворожі атаки в районах Куп’янська, Зайцевого та Новомихайлівки - Генштаб

Українська авіація та артилерія на фронті нищила зосередження живої сили і військової техніки противника.
За поточну добу, 22 вересня, українські захисники відбили ворожі атаки в районах Куп’янська, Зайцевого та Новомихайлівки.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу.
Протягом доби україська авіація уразила десять районів зосередження живої сили і військової техніки противника та дві позиції зенітних ракетних комплексів.
Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони знищили два безпілотники окупантів.
Ракетні війська і артилерія за поточну добу завдали вогневого ураження, зокрема, по чотирьох пунктах управління, двох районах зосередження особового складу та військової техніки, трьох позиціях ППО, позиції артилерії, а також трьох складах боєприпасів.
Раніше у Генштабі повідомили, що на фронті окупанти намагаються зірвати активні дії ЗСУ та ведуть обстріли.
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