ЗСУ відбили ворожі атаки в районах Куп’янська, Зайцевого та Новомихайлівки - Генштаб

Українська авіація та артилерія на фронті нищила зосередження живої сили і військової техніки противника.

За поточну добу, 22 вересня, українські захисники відбили ворожі атаки в районах Куп’янська, Зайцевого та Новомихайлівки.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу.

Протягом доби україська авіація уразила десять районів зосередження живої сили і військової техніки противника та дві позиції зенітних ракетних комплексів.

Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони знищили два безпілотники окупантів.

Ракетні війська і артилерія за поточну добу завдали вогневого ураження, зокрема, по чотирьох пунктах управління, двох районах зосередження особового складу та військової техніки, трьох позиціях ППО, позиції артилерії, а також трьох складах боєприпасів.

Раніше у Генштабі повідомили, що на фронті окупанти намагаються зірвати активні дії ЗСУ та ведуть обстріли.

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