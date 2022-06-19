ЗСУ відбили ворожий штурм біля Тошківки: Гайдай розповів про ситуацію на Луганщині

ЗСУ відбили ворожий штурм біля Тошківки: Гайдай розповів про ситуацію на Луганщині

Тим часом у Сєвєродонецьку досі тривають запеклі бої.

Українські захисники відбили атаку в районі Тошківки на Луганщині.

Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, найважча військова ситуація в Україні - саме на Луганщині. Російське командування вже відзвітувало, що захопило Сєвєродонецьк, але там тривають запеклі бої. Окупанти намагаються захопити місто повністю, але їм це не вдається. Росіяни зазнають масових втрат.

Крм того, сьогодні росіяни величезними силами намагалися здійснити прорив в районі Тошківки. Вони навіть мали успіх, але після роботи нашої артилерії окупанти зазнали поразки.

Лисичанськ - під українською владою, але місто перебуває під постійними ворожими обстрілами. "Тиха" евакуація з міста триває, гумвантажі завозяться щоденно.

Раніше у Генштабі розповіли, що окупанти завдали авіаударів вертольотами на Донбасі.

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