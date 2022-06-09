ЗСУ відбили ворожий штурм біля Тошківки і б'ються за Сєвєродонецьк: яка ситуація наразі на Донбасі

ЗСУ відбили ворожий штурм біля Тошківки і б'ються за Сєвєродонецьк: яка ситуація наразі на Донбасі

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли оперативну інформацію про ситуацію на Донбасі.

На Донбасі окупанти продовжують обстрілювати українські позиції і об'єкти цивільної інфраструктри, а також не полишають спроб захопити Сєвєродонецьк.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 9 червня.

На Сєверодонецькому напрямку окупанти силами мотострілецьких підрозділів за підтримки артилерії вели штурмові дії у Сєвєродонецьку. Проте успіху не мають, бойові дії тривають.

На північно-західній околиці Тошківки українські воїни успішно відбили ворожий штурм. Ворог має частковий успіх у напрямках на населені пункти Комишуваха та Роти.

На Слов’янському напрямку росіяни активних дій не проводили. Вони намагаються закріпитися на досягнутих рубежах. Основні зусилля противник зосереджує на поповненні запасів та перегрупуванні підрозділів. Загарбники здійснюють артилерійські обстріли вздовж лінії зіткнення.

В районі населеного пункту Долина артилерійські підрозділи Сил оборони завдали вогневого ураження по скупченню особового складу та військової техніки ворога. Втрати противника уточнюються.

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На Бахмутському напрямку окупанти завдали ракетного удару в районі Краматорська.

Щоб дізнатися маршрути висування та слабкі місця в українській обороні противник здійснив розвідку в районі населеного пункту Нагірне. Українські воїни дали рішучу відсіч і змусили противника відійти.

Ворог вів повітряну розвідку з безпілотників у районах Краматорська та Покровська.

На Лиманському напрямку противник активних наступальних дій не здійснював.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстановка змін не зазнала.

Раніше у Генштабі повідомили, що російські окупанти обстрілюють прикордонні райони на Сіверському напрямку.

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