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ЗСУ відбили ворожий штурм і змусили росіян тікати: Генштаб про ситуацію на Слов'янському напрямку

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ЗСУ відбили ворожий штурм і змусили росіян тікати: Генштаб про ситуацію на Слов'янському напрямку

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Окупанти вели штурмові дії поблизу Краснопілля, Довгенького, Мазанівки та Іванівки.

На Слов’янському напрямку російські окупанти обстріляли райони населених пунктів Дібровне, Мазанівка, Адамівка, Барвінкове, Гусарівка, Велика Комишуваха, Нова Дмитрівка, Хрестище, Нікополь, Сулигівка та Костянтинівка.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 12 липня.

Щоб покращити своє тактичне положення, підрозділи росіян вели штурмові дії поблизу Краснопілля, Довгенького, Мазанівки та Іванівки.

© t.me/Pravda_Gerashchenko
Фото: t.me/Pravda_Gerashchenko

"Українські воїни уміло оборонялися, завдали окупантам значних втрат та змусили їх тікати. З таким же результатом завершилась ворожа спроба розвідки боєм неподалік Долини", - зазначили у Генштабі.

Раніше у Генштабі повідомили, що окупанти обстріляли чотири села на Сумщині та Чернігівщині.

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