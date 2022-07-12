ЗСУ відбили ворожий штурм і змусили росіян тікати: Генштаб про ситуацію на Слов'янському напрямку

Окупанти вели штурмові дії поблизу Краснопілля, Довгенького, Мазанівки та Іванівки.
На Слов’янському напрямку російські окупанти обстріляли райони населених пунктів Дібровне, Мазанівка, Адамівка, Барвінкове, Гусарівка, Велика Комишуваха, Нова Дмитрівка, Хрестище, Нікополь, Сулигівка та Костянтинівка.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 12 липня.
Щоб покращити своє тактичне положення, підрозділи росіян вели штурмові дії поблизу Краснопілля, Довгенького, Мазанівки та Іванівки.
"Українські воїни уміло оборонялися, завдали окупантам значних втрат та змусили їх тікати. З таким же результатом завершилась ворожа спроба розвідки боєм неподалік Долини", - зазначили у Генштабі.
Раніше у Генштабі повідомили, що окупанти обстріляли чотири села на Сумщині та Чернігівщині.
Читайте також:
- Окупанти обстрілювали позиції ЗСУ та відступили після бою: Генштаб про ситуацію на Донбасі
- У Сєвєродонецьку окупанти збирають особисті дані у місцевих - мер
- Окупанти знову обстріляли Слов'янськ (фото)
- РФ завдала авіаудару поблизу Богородичного - Генштаб