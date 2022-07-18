ЗСУ відбили ворожий штурм у напрямку Вуглегірської ТЕС – Генштаб про ситуацію на Донбасі

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли оперативну інформацію про ситуацію на Донбасі.

На Донбасі російські окупанти продовжують масові обстріли українських позицій та цивільної інфраструктури з танків та артилерії, а також завдають авіаударів.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 18 липня.

На Слов’янському напрямку ворог намагається покращити тактичне положення своїх підрозділів на напрямку Ізюм – Барвінкове.

Загарбники здійснили обстріли із артилерії різних калібрів в районах населених пунктів Чепіль, Карнаухівка, Вірнопілля, Богородичне, Дібровне, Долина, Краснопілля і Адамівка. Авіаудари зафіксовано неподалік Прудянки та Богородичного.

Українські воїни завдали втрат та відкинули противника назад, коли той намагався просунутись в напрямку Бражівки та Дмитрівки.

На Донецькому напрямку ворог продовжує спроби наступу в напрямках Бахмута та Сіверська.

Росіяни обстрілювали із танків, ствольної та реактивної артилерії райони Тетянівки, Донецького, Дронівки, Григорівки, Стародубівки, Сіверська та Миколаївки.

Окупанти завдали авіаудару поблизу Верхньокам’янського. Вели повітряну розвідку безпілотниками.

Штурмовими діями ворог намагався покращити тактичне положення на напрямках Білогорівка – Григорівка, Золотарівка – Верхньокам’янське, Золотарівка – Серебрянка та Лисичанський НПЗ – Верхньокам’янське. Успіху не має. Бойові дії тривають.

На Бахмутському напрямку противник обстрілював українські позиції поблизу Виїмки, Берестового, Білогорівки, Покровського, Веселої Долини, Курдюмівки, Травневого та Шумів. Завдав авіаційних ударів в районах Берестового і Покровського.

Наші захисники відбили ворожий штурм у напрямку Миронівка – Вуглегірська ТЕС.

На Авдіївському напрямку росіяни активізували ведення бойових дій. Намагалися покращити тактичне положення на напрямку Верхньоторецьке – Кам’янка. Проте успіху не мали, зазнали втрат та відійшли.

Раніше у ЗСУ пояснили, чому Росія постійно обстрілює Миколаїв.

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