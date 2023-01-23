ЗСУ відбили всі атаки та знищили склади росіян: Генштаб повідомив останні новини з фронту

Минулої доби, 22 січня, ЗСУ успішно відбили всі атаки ворога у Луганській та Донецькій областях.

Противник вів безуспішні наступальні дії на Лиманському, Авдіївському та Запорізькому напрямках. Продовжує наступальні дії на Бахмутському напрямку. На інших напрямках веде оборону.

Про це повідомили у Генштабі.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено. Мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Сопич, Харківка і Попівка Сумської області та Ветеринарне, Стрілеча, Зелене, Пильна, Вовчанськ, Новомлинськ, Стариця і Дворічна Харківської області.

На Куп'янському напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Петропавлівка, Табаївка, Синьківка, Крохмальне і Куп'янськ Харківської області, а також Новоселівське та Стельмахівка - Луганської.

На Лиманському напрямку під вогневе ураження потрапили Макіївка, Площанка, Червонопопівка, Серебрянське лісництво та Кузьмине Луганської області.

На Бахмутському напрямку вогневого впливу зазнали райони 21 населеного пункту. Серед них Верхньокам'янське, Краснополівка, Залізне, Білогорівка, Красна Гора, Бахмут, Курдюмівка та Майорськ Донецької області.

На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Невельське, Первомайське, Красногорівка, Георгіївка та Мар'їнка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку противник здійснив обстріли з артилерії та мінометів по районах Богоявленки та Микільського Донецької області.

На Запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали понад 20 населених пунктів, зокрема Вільне Поле, Времівка і Новопіль на Доннечині та Гуляйполе, Павлівка, Новоданилівка, Степове, Оріхів, Щербаки і Мала Токмачка Запорізької області.

На Херсонському напрямку обстрілів з РСЗВ зазнали райони населених пунктів Дудчани, Інгулець, Гаврилівка, Бургунка, Монастирське, Антонівка та Херсон.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Новоселівське Луганської області та Виїмка, Роздолівка, Білогорівка, Парасковіївка, Бахмут, Ступочки, Новобахмутівка, Первомайське і Мар'їнка Донецької області.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 3 удари по районах зосередження противника. Також збито ворожий БПЛА "Орлан-10". Українські ракетники і артилеристи уразили 4 райони зосередження окупантів та 3 склади боєприпасів.

Нагадаємо, що напередодні ворог завдав 115 ударів по прикордонню Сумщини. Унаслідок обстрілу є поранені.

Глухий кут на фронті, посилення обстрілів росіян, нова зброя для ЗСУ | Сергій Кузан