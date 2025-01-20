ЗСУ відбили втрачені позиції поблизу Часового Яру та Торецька, а ворог тисне на 7 напрямках - ISW

Українські війська відбили втрачені позиції поблизу Часового Яру та Торецька. Водночас російські війська продовжуть наступальні дії.

Про це свідчать дані Інституту вивчення війни (ISW).

На фронті фіксується просування військ поблизу Куп'янська, Лиману, Часового Яру, Торецька, Курахового та Великої Новосілки.

Харківська область

Російські загарбники продовжували наступальні операції у Харківській області поблизу Вовчанська 18 і 19 січня, але не просунулися.

Донеччина

Українські сили просунулися в Часів Яр. Геолокаційні кадри, опубліковані 18 січня, показують, що українські захисники нещодавно відновили втрачені позиції на вогнетривкому заводі в центрі Часів Яру. Водночас російські війська нещодавно просунулися вулицею Толстого в західному Часовому Яру.

19 січня російські мілблогери заявили, що російські війська захопили мікрорайони Новопівнічний і Десята в Часовому Яру, просунулися в район цеху Вогнетривкого заводу та на північ Часового Яру. Однак в ISW не знайшли підтвердження цих тверджень.

Геолокаційні кадри свідчать про те, що українські військові нещодавно відбили втрачені позиції в південній Щербинівці (на південний захід від Торецька).

Також 19 січня росіяни продовжували наступ на Покровському напрямку, але не просунулися. 19 січня російський міліблогер заявив, що російські війська захопили Котлине (на південний захід від Покровська) та що російські війська, які діяли на південний захід від Покровська, захопили шахту № 2 біля Котлиного, просунулися на 800 метрів і закріпили позиції в північній Упсенівці, увійшли в Новоандріївку та просуваються в напрямку Срібного (все на південний захід від Котлиного).

Луганщина

Російські війська нещодавно просунулися вздовж російсько-українського міжнародного кордону на північний схід від Куп’янська. Генштаб України визнав нещодавні заяви, що російські війська атакували поблизу Строївки (на північний схід від Куп’янська вздовж російсько-українського міжнародного кордону), вказуючи на те, що твердження російського милблогера про те, що російські війська просунулися на північ від Тополі (на південний схід від Будівки) є точним.

Південь

Російські війська 18 і 19 січня продовжували наступальні операції на північ від Роботиного в районі Новоданилівки, але не просунулися.

Раніше повідомлялося, що росіяни просунулися біля Суджі. Більше про це читйате у новині.

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