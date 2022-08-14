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ЗСУ відбивають атаки окупантів, росіяни відступають з втратами: Генштаб - про ситуацію на Донбасі

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ЗСУ відбивають атаки окупантів, росіяни відступають з втратами: Генштаб - про ситуацію на Донбасі

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Російські окупанти продовжують штурмувати українські позиції на Донбасі.

Майже на всіх напрямках росіяни зазнали втрат та відступили. Частковий успіх військові окупаційної армії мають лише на Бахмутському напрямку. 

Про це 14 серпня йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ. 

  • На Слов’янському напрямку здійснював вогневе ураження із ствольної та реактивної артилерії неподалік Грушувахи, Долини, Краснопілля, Дібрівного, Курульки, Протопопівки та Норцівки. Українські воїни відбили штурм у напрямку Долини.
  • На Краматорському напрямку ворог задіяв танки та РСЗВ для обстрілів районів Верхньокам’янського, Серебрянки, Спірного, Івано-Дар’ївки, Роздолівки та Переїзного. Здійснив спробу ведення розвідки позицій наших військ в районі Серебрянка, зазнав вогневого ураження та ретирувався. З тим самим результатом завершилась спроба розвідки боєм в напрямку Веселого. Противник ризикнув піти на штурм неподалік Спірного та Івано-Дарʼївки. Закінчилось все для окупантів втратами та відступом.
  • На Бахмутському напрямку зафіксовано обстріли біля Костянтинівки, Бахмута, Соледара, Шуми, Яковлівка, Кодема, Вершина. Також ворог завдав авіаударів неподалік Соледара, Яковлівки та Кодеми. Українські воїни завдали вогневого ураження та знешкодили розвідгрупу противника у напрямку Соледару. Окупанти вели наступальні бої в напрямках Яковлівки, Соледару, Вершини, Кодеми та Зайцевого, зазнали втрат та відійшли. В напрямку Бахмута підрозділи противника мали частковий успіх.
  • На Авдіївському напрямку ворог обстріляв з різнокаліберної артилерії райони Авдіївки, Невельського, Пісків, Водяного, Карлівки та Нью-Йорка. Окрім того, завдав авіаційного удару біля Красногорівки. Противник вів штурмові дії у напрямках Красногорівки та Пісків, успіху не мав, відійшов.

Нагадаємо, у Росії побідкались на свою армію та заявили, що до кінця літа у них може погіршитись ситуація

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