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ЗСУ відбивають атаки ворога та відправляють окупантів на "концерт Кобзона": Генштаб про ситуацію на фронті 

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ЗСУ відбивають атаки ворога та відправляють окупантів на "концерт Кобзона": Генштаб про ситуацію на фронті 

Фото: Прес-служба Генерального штабу ЗСУ

Російські окупанти 27 липня намагалися штурмувати позиції ЗСУ на кількох напрямках, проте захисники відбили штурми та відправили загарбників на "концерт Кобзона".

У війні проти України Росія використовує заборонену зброю - фосфорні і касетні боєприпаси.

Про це 27 липня йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ. 

  • На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається без суттєвих змін.
  • На Сіверському напрямку підрозділи ворога обстріляли з артилерії Сеньківку і Хрінівку Чернігівської області та Прогрес і Бачівськ Сумської області. Противник задіяв для повітряної розвідки розвідувальну авіацію та БпЛА.
  • На Слобожанському напрямку ворог веде бойові дії з метою утримання зайнятих рубежів та недопущення просування українських підрозділів. Значну увагу противник приділяє розвідці з метою викриття системи нашої оборони та виявлення вогневих позицій артилерії.
  • На Харківському напрямку противник здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Харків, Рубіжне, Чугуїв, Цупівка, Борщова, Зрубанка, Іванівка, Руська Лозова, Коробочкине, Базаліївка, Питомник.
  • На Слов’янському напрямку задіяв артилерію для обстрілів поблизу Адамівки, Пашкового, Долини, Грушувахи, Шевелівки, Вірнопілля, Краснопілля, Мазанівки, Нової Дмитрівки та Бражківки. В районі населеного пункту Пасіка, силами розвідувальної групи, намагався викрити позиції наших військ. Безуспішно. Група знешкоджена.
  • На Донецькому напрямку противник штурмовими діями продовжує спроби покращення тактичного положення в напрямках міст Краматорськ та Бахмут.
  • На Краматорському напрямку ворог здійснив артилерійські обстріли біля Кривої Луки, Спірного, Григорівки, Виїмки, Сіверська та Дронівки. Завдав авіаційного удару неподалік Серебрянки. Вів штурмові дії у напрямку Білогорівка - Верхньокам’янське, зазнав втрат та відійшов.
  • На Бахмутському напрямку обстріляв з артилерії райони Бахмута, Соледара, Яковлівки, Федорівки, Бахмутського, Покровського, Вершини, Зайцевого, Сухої Балки та Веселого. Завдав авіаударів поблизу Яковлівки та Покровського. Ворожі штурми в населеному пункті Берестове та на напрямках Володимирівка – Соледар і Роти – Семигір’я українські воїни успішно відбили. Ворог з втратами відійшов.
© Прес-служба Генерального штабу ЗСУ
Фото: Прес-служба Генерального штабу ЗСУ
  • На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних наступальних дій не вів. Зафіксовано обстріли, зокрема, районів Пісків, Костянтинівки, Авдіївки та Гуляйполя. Окупанти завдали авіаційних ударів біля Новоандріївки, Кам’янського та Ольгівського.
  • На Південнобузькому напрямку ворог обороняється та намагається не допустити просування підрозділів Сил оборони вглиб тимчасово захопленої території. Противник обстріляв з артилерії та танків райони населених пунктів Осокорівка, Токареве, Іванівка, Андріївка, Киселівка, Партизанське, Кавказ, Степова Долина, Котляреве та Поляна. Завдав авіаударів неподалік Любомирівки та Новомиколаївки.

В акваторії Чорного моря поза пунктами базування перебувають два носії крилатих ракет морського базування типу “Калібр”.

"Російські окупанти продовжують активно застосовувати заборонені види озброєнь – фосфорні і касетні боєприпаси. Такі та інші порушення законів і звичаїв війни системно фіксуються та документуються для міжнародних кримінальних інституцій. Відповідальність окупантів, які залишаться живі, неминуча. А поки що наші підрозділи продовжують успішне виконання ракетно-артилерійських вогневих завдань на визначених напрямках. Противнику все важче поповнювати втрати, особливо у живій силі", - повідомили в Генштабі.

© Прес-служба Генерального штабу ЗСУ
Фото: Прес-служба Генерального штабу ЗСУ

Нагадаємо, на Миколаївщині українські військові навіть на підбитому танку "накидали" ворогу і успішно відійшли.

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