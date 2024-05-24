ЗСУ відбивають наступ майже по всій лінії фронту: де найбільше атакують росіяни

Від початку доби найбільша активність противника спостерігається на Куп’янському та Покровському напрямках. Наші воїни жорстко відповідають на штурмові дії загарбників, знищують ворога, на окремих ділянках, зокрема на Придніпровському напрямку на лівобережжі Дніпра, покращують своє тактичне положення.

Про це повідомив Генштаб.

Наразі загальна кількість бойових зіткнень перевищила 50.

На Харківському напрямку російські окупанти здійснили сім штурмових дій. Були відкинуті назад поблизу населених пунктів Глибоке й Липці. Українські воїни дають відсіч та продовжують відбивати чотири атаки противника в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку сьогодні найгарячіше. Загалом відбувалося вже 17 бойових зіткнень. Ситуація контрольована.

На Лиманському напрямку окупанти двічі безуспішно намагалися покращити тактичне положення – в районах Серебрянського лісництва й Тернів.

На Сіверському напрямку тривають два бойові зіткнення в районах Спірного та Білогорівки.

На Покровському напрямку ворог поновив високу інтенсивність атак. Так, на цей час відбуваються три бойові зіткнення біля Новоселівки Першої, ще одне – в районі Калинового.

На Времівському напрямку ворог застосував керовану авіабомбу по району населеного пункту Старомайорське. Це один із тих напрямків, де нашим підрозділам вдається поліпшити стійкість оборони.

На Оріхівському напрямку окупанти били КАБом по Новоандріївці та здійснили одну штурмову дію на Новоданилівку. Загарбники отримали гідну відсіч та відійшли.

На Придніпровському напрямку кількість бойових зіткнень зросла до трьох.

На решті напрямків ситуація залишається без змін.

Під вогнем артилерії росіян перебували прикордонні населені пункти Блешня Чернігівської області, Бачівськ, Гиріне, Павлівка та Запсілля на Сумщині.

Раніше стало відомо, що Сили оборони України нещодавно відбили крайні території на північ від Харкова під час продовження російських наземних атак у цьому районі 23 травня.

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